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Зелёные или красные: какие яблоки принесут больше пользы

1:08
Еда

Яблоки — универсальный продукт, который доступен круглый год и приносит огромную пользу здоровью. Но какие яблоки стоит выбрать, чтобы извлечь максимум пользы? Ответ на этот вопрос дал доктор Александр Мясников.

Яблоки
Фото: Openverse by Royalty-free image collection, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Яблоки

Чем полезны яблоки

Яблоки — это ценный источник:

  • Витамина С — помогает укрепить иммунитет.
  • Клетчатки — улучшает пищеварение и поддерживает микрофлору кишечника.
  • Пектина — способствует выведению токсинов из организма.
  • Железа и микроэлементов — помогают поддерживать нормальный уровень гемоглобина и общее состояние организма.

Нужно ли срезать кожуру

Доктор Мясников рекомендует не срезать кожуру яблок, купленных в магазине, так как именно в ней содержится большое количество полезных микроэлементов. Главное — тщательно вымыть фрукт перед употреблением.

Какие яблоки выбрать

Цвет кожуры не влияет на количество витаминов в яблоке, но специалисты советуют обратить внимание на зелёные сорта. Они считаются наиболее полезными и часто менее аллергенны по сравнению с красными.

Уточнения

Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков. Наибольшее распространение получила яблоня домашняя, реже выращивают яблоню сливолистную. Размер красных, зелёных, жёлтых или оранжевых шаровидных плодов 5—13 см в диаметре.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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