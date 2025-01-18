Зелёные или красные: какие яблоки принесут больше пользы

Яблоки — универсальный продукт, который доступен круглый год и приносит огромную пользу здоровью. Но какие яблоки стоит выбрать, чтобы извлечь максимум пользы? Ответ на этот вопрос дал доктор Александр Мясников.
Яблоки — это ценный источник:
Доктор Мясников рекомендует не срезать кожуру яблок, купленных в магазине, так как именно в ней содержится большое количество полезных микроэлементов. Главное — тщательно вымыть фрукт перед употреблением.
Цвет кожуры не влияет на количество витаминов в яблоке, но специалисты советуют обратить внимание на зелёные сорта. Они считаются наиболее полезными и часто менее аллергенны по сравнению с красными.
Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков. Наибольшее распространение получила яблоня домашняя, реже выращивают яблоню сливолистную. Размер красных, зелёных, жёлтых или оранжевых шаровидных плодов 5—13 см в диаметре.
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Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.