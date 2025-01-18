Зелёные или красные: какие яблоки принесут больше пользы

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Яблоки — универсальный продукт, который доступен круглый год и приносит огромную пользу здоровью. Но какие яблоки стоит выбрать, чтобы извлечь максимум пользы? Ответ на этот вопрос дал доктор Александр Мясников.

Фото: Openverse by Royalty-free image collection, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Яблоки

Чем полезны яблоки

Яблоки — это ценный источник:

Витамина С — помогает укрепить иммунитет.

Клетчатки — улучшает пищеварение и поддерживает микрофлору кишечника.

Пектина — способствует выведению токсинов из организма.

Железа и микроэлементов — помогают поддерживать нормальный уровень гемоглобина и общее состояние организма.

Нужно ли срезать кожуру

Доктор Мясников рекомендует не срезать кожуру яблок, купленных в магазине, так как именно в ней содержится большое количество полезных микроэлементов. Главное — тщательно вымыть фрукт перед употреблением.

Какие яблоки выбрать

Цвет кожуры не влияет на количество витаминов в яблоке, но специалисты советуют обратить внимание на зелёные сорта. Они считаются наиболее полезными и часто менее аллергенны по сравнению с красными.

Уточнения

Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков. Наибольшее распространение получила яблоня домашняя, реже выращивают яблоню сливолистную. Размер красных, зелёных, жёлтых или оранжевых шаровидных плодов 5—13 см в диаметре.

