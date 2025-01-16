Всем ли можно есть гранат?

Гранат — это один из самых полезных фруктов, ведь в нём присутствуют витамины всех групп.
Врач-диетолог, кардиолог Маргарита Королёва рассказала, что несмотря на это, есть и противопоказания в употреблении этого фрукта.
"Когда есть индивидуальная непереносимость или аллергическая реакция на гранат или на перепонки, находящиеся в составе этого продукта. С косточками его нельзя есть тем, у кого заболевания желудочно-кишечного тракта", — объяснила эксперт.
Она также посоветовала есть гранат между основными приёмами пищи.
Если противопоказаний к его употреблению нет, то в день можно съедать 1-2 граната, сообщает Радио 1.
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