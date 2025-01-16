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Всем ли можно есть гранат?

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Еда

Гранат — это один из самых полезных фруктов, ведь в нём присутствуют витамины всех групп.

Гранаты
Фото: Пресс-служба правительства Израиля by MOSHE MILNER, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Гранаты

Врач-диетолог, кардиолог Маргарита Королёва рассказала, что несмотря на это, есть и противопоказания в употреблении этого фрукта.

"Когда есть индивидуальная непереносимость или аллергическая реакция на гранат или на перепонки, находящиеся в составе этого продукта. С косточками его нельзя есть тем, у кого заболевания желудочно-кишечного тракта", — объяснила эксперт.

Она также посоветовала есть гранат между основными приёмами пищи.

Если противопоказаний к его употреблению нет, то в день можно съедать 1-2 граната, сообщает Радио 1.

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Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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