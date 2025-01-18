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Простая замена картофеля: продукт, который продлит вашу молодость

1:32
Еда

Рис и картофель — привычные гарниры, но их польза для здоровья оставляет желать лучшего. Диетолог Елена Соломатина рассказала, какой продукт может стать более полезной альтернативой.

картофель
Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
картофель

Почему стоит выбрать булгур

Эта крупа из прожаренной и высушенной пшеницы становится всё популярнее среди россиян — и не зря.

Булгур обладает множеством полезных свойств:

  • Высокое содержание клетчатки. Она улучшает пищеварение и помогает контролировать вес.
  • Белок. Булгур содержит 10% белка, что довольно много для крупы.
  • Витамины и минералы. Калий, магний, витамины группы B, а также бета-каротин делают булгур ценным для здоровья.
  • Низкий гликемический индекс. Продукт не повышает уровень глюкозы в крови, что делает его идеальным выбором для диабетиков.

Польза для здоровья

Замена картофеля и белого риса булгуром способствует укреплению здоровья и снижению рисков:

  • воспалительных заболеваний,
  • диабета,
  • деменции,
  • онкологии.

"Булгур — это источник микро- и макроэлементов, которые помогают поддерживать организм и предотвращают развитие серьёзных заболеваний", — подчеркнула Елена Соломатина.

Как использовать булгур

Булгур можно добавлять в супы, салаты или подавать как самостоятельный гарнир. Его универсальность делает крупу отличной основой для разнообразных блюд.

Уточнения

Булгу́р — крупа из обработанной кипятком, высушенной и раздробленной пшеницы. Широко используется на Ближнем Востоке, Кавказе, Юге России, Балканах, севере Индии и в Пакистане, где он называется далия.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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