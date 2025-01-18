Простая замена картофеля: продукт, который продлит вашу молодость

Рис и картофель — привычные гарниры, но их польза для здоровья оставляет желать лучшего. Диетолог Елена Соломатина рассказала, какой продукт может стать более полезной альтернативой.
Эта крупа из прожаренной и высушенной пшеницы становится всё популярнее среди россиян — и не зря.
Булгур обладает множеством полезных свойств:
Замена картофеля и белого риса булгуром способствует укреплению здоровья и снижению рисков:
"Булгур — это источник микро- и макроэлементов, которые помогают поддерживать организм и предотвращают развитие серьёзных заболеваний", — подчеркнула Елена Соломатина.
Булгур можно добавлять в супы, салаты или подавать как самостоятельный гарнир. Его универсальность делает крупу отличной основой для разнообразных блюд.
Булгу́р — крупа из обработанной кипятком, высушенной и раздробленной пшеницы. Широко используется на Ближнем Востоке, Кавказе, Юге России, Балканах, севере Индии и в Пакистане, где он называется далия.
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Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.