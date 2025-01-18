Простая замена картофеля: продукт, который продлит вашу молодость

1:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Рис и картофель — привычные гарниры, но их польза для здоровья оставляет желать лучшего. Диетолог Елена Соломатина рассказала, какой продукт может стать более полезной альтернативой.

Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ картофель

Почему стоит выбрать булгур

Эта крупа из прожаренной и высушенной пшеницы становится всё популярнее среди россиян — и не зря.

Булгур обладает множеством полезных свойств:

Высокое содержание клетчатки. Она улучшает пищеварение и помогает контролировать вес.

Белок. Булгур содержит 10% белка, что довольно много для крупы.

Витамины и минералы. Калий, магний, витамины группы B, а также бета-каротин делают булгур ценным для здоровья.

Низкий гликемический индекс. Продукт не повышает уровень глюкозы в крови, что делает его идеальным выбором для диабетиков.

Польза для здоровья

Замена картофеля и белого риса булгуром способствует укреплению здоровья и снижению рисков:

воспалительных заболеваний,

диабета,

деменции,

онкологии.

"Булгур — это источник микро- и макроэлементов, которые помогают поддерживать организм и предотвращают развитие серьёзных заболеваний", — подчеркнула Елена Соломатина.

Как использовать булгур

Булгур можно добавлять в супы, салаты или подавать как самостоятельный гарнир. Его универсальность делает крупу отличной основой для разнообразных блюд.

Уточнения

Булгу́р — крупа из обработанной кипятком, высушенной и раздробленной пшеницы. Широко используется на Ближнем Востоке, Кавказе, Юге России, Балканах, севере Индии и в Пакистане, где он называется далия.



