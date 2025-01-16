Рецепт легендарных пышных венгерских блинчиков

1:23 Your browser does not support the audio element. Еда

У легендарных венгерских блинчиков лёгкое и пышное тесто, которое мягче традиционного. Эти блинчики можно подавать отдельно или с вашим любимым начинкам.

Фото: flickr.com by Theo Crazzolara Блины

Ингредиенты для теста: 250 г муки, 500 мл молока, 15 г дрожжей, 2 яйца, 1 ч. л. сахара, щепотка соли, масло (для жарки).

Варианты начинок: варенье, творог, шоколадная паста, сметанный крем, взбитые сливки, свежие фрукты.

Приготовление:

В 100 мл тёплого молока добавьте дрожжи, перемешайте и дайте постоять минут 15-20. Желтки отделите от белков. Белки взбейте со щепоткой соли до густой консистенции. К желткам добавьте дрожжи, размешанные в молоке. Постепенно добавьте остальное молоко и муку, пока не получится однородное тесто. В тесто аккуратно вмешайте взбитые яичные белки. Дайте ему постоять ещё минут 15. На сковороде разогрейте масло. Разделите тесто на порции и обжаривайте тонкие блинчики с двух сторон на среднем огне, примерно по 2 минуты, пока они не приобретут красивый золотисто-коричневый цвет.

Готовые блинчики можно заправить начинкой.