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Рецепт легендарных пышных венгерских блинчиков

1:23
Еда

У легендарных венгерских блинчиков лёгкое и пышное тесто, которое мягче традиционного. Эти блинчики можно подавать отдельно или с вашим любимым начинкам.

Блины
Фото: flickr.com by Theo Crazzolara
Блины

Ингредиенты для теста: 250 г муки, 500 мл молока, 15 г дрожжей, 2 яйца, 1 ч. л. сахара, щепотка соли, масло (для жарки).

Варианты начинок: варенье, творог, шоколадная паста, сметанный крем, взбитые сливки, свежие фрукты.

Приготовление:

  1. В 100 мл тёплого молока добавьте дрожжи, перемешайте и дайте постоять минут 15-20.
  2. Желтки отделите от белков. Белки взбейте со щепоткой соли до густой консистенции.
  3. К желткам добавьте дрожжи, размешанные в молоке. Постепенно добавьте остальное молоко и муку, пока не получится однородное тесто.
  4. В тесто аккуратно вмешайте взбитые яичные белки.
  5. Дайте ему постоять ещё минут 15.
  6. На сковороде разогрейте масло. Разделите тесто на порции и обжаривайте тонкие блинчики с двух сторон на среднем огне, примерно по 2 минуты, пока они не приобретут красивый золотисто-коричневый цвет.

Готовые блинчики можно заправить начинкой.

 

 

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Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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