Рецепт легендарных пышных венгерских блинчиков

У легендарных венгерских блинчиков лёгкое и пышное тесто, которое мягче традиционного. Эти блинчики можно подавать отдельно или с вашим любимым начинкам.
Ингредиенты для теста: 250 г муки, 500 мл молока, 15 г дрожжей, 2 яйца, 1 ч. л. сахара, щепотка соли, масло (для жарки).
Варианты начинок: варенье, творог, шоколадная паста, сметанный крем, взбитые сливки, свежие фрукты.
Приготовление:
Готовые блинчики можно заправить начинкой.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
В третьей декаде января центральные регионы России, включая столицу, могут столкнуться со значительным понижением температуры.