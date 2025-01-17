Куда класть еду в холодильнике, чтобы не выбрасывать продукты

Правильная организация хранения продуктов в холодильнике не только продлит их свежесть, но и убережёт от нежелательных бактерий. Химик Алексей Панов рассказал, как грамотно использовать каждый отдел холодильника.
Предназначены для овощей и фруктов, где поддерживается оптимальная влажность.
Самая тёплая часть. Сюда стоит размещать сыры, масло, соусы и напитки.
Морозильник также имеет свои особенности:
Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. Применяется обычно для хранения пищи, лекарств или предметов, требующих хранения в прохладном месте или при отрицательных температурах. В развитых странах бытовой холодильник имеется почти в каждой семье.
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