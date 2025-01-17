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Куда класть еду в холодильнике, чтобы не выбрасывать продукты

1:46
Еда

Правильная организация хранения продуктов в холодильнике не только продлит их свежесть, но и убережёт от нежелательных бактерий. Химик Алексей Панов рассказал, как грамотно использовать каждый отдел холодильника.

Полки холодильника
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Полки холодильника

Как распределить продукты по полкам

  • Верхняя полка (2-4°C):
    Подходит для продуктов, которые не требуют приготовления: молочные продукты, консервы.
  • Средняя полка (0-2°C):
    Здесь лучше хранить готовые блюда, колбасы, сосиски, яйца. Важно, чтобы готовая пища не соприкасалась с сырой, чтобы избежать перекрёстного заражения бактериями.
  • Нижняя полка (до 0°C):
    Самое холодное место холодильника. Идеально для хранения сырой рыбы, мяса, птицы, фарша или больших контейнеров с готовыми блюдами.

Выдвижные ящики:

Предназначены для овощей и фруктов, где поддерживается оптимальная влажность.

Дверца холодильника:

Самая тёплая часть. Сюда стоит размещать сыры, масло, соусы и напитки.

Морозильная камера

Морозильник также имеет свои особенности:

  • Верхняя полка: самая тёплая, подойдёт для хранения овощей, фруктов, ягод, морепродуктов и грибов.
  • Нижняя полка: самая холодная. Здесь лучше всего хранить мясо.

Советы от эксперта

  • Разделяйте сырые и готовые продукты, чтобы избежать заражения.
  • Используйте герметичные контейнеры для хранения мяса и рыбы.
  • Проверяйте температуру в холодильнике и морозильнике для обеспечения оптимальных условий хранения.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. Применяется обычно для хранения пищи, лекарств или предметов, требующих хранения в прохладном месте или при отрицательных температурах. В развитых странах бытовой холодильник имеется почти в каждой семье.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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