Продукты, которые помогут вам снизить холестерин уже сегодня

1:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Одно простое изменение в рационе может помочь контролировать вес, снизить уровень холестерина и улучшить здоровье сердца и сосудов. Высокий холестерин остаётся серьёзной проблемой, которая повышает риск ишемии, инфаркта и инсульта. Однако диетолог Мелисса Митри предложила эффективный и естественный способ борьбы с этим состоянием.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain чечевица

Как клетчатка помогает снизить холестерин

Растворимая клетчатка, содержащаяся в овсе, фасоли, чечевице, овощах, бобах эдамаме и фруктах, действует как губка.

"Она уменьшает избыточное всасывание холестерина в кровь", — объясняет Мелисса Митри.

Кроме того, пищевые волокна питают полезные кишечные бактерии. Они, в свою очередь, производят короткоцепочечные жирные кислоты, которые регулируют выработку холестерина в печени и подавляют его выброс в кровоток.

Рекомендации по рациону

Диетолог предлагает следующие изменения в питании:

Начинайте утро с овсянки. Добавьте ягоды и семена чиа для повышения питательной ценности.

Используйте овощи, фасоль и чечевицу в качестве гарниров. Консервированные бобы тоже подойдут, если их состав хорош.

Перекусывайте фруктами. Это вкусный и полезный способ увеличить потребление клетчатки.

Комплексный подход

Хотя добавление клетчатки в рацион — важный шаг, это не единственное, что нужно для здоровья сердечно-сосудистой системы.

Диетолог рекомендует:

Следить за весом.

Избегать сигарет и алкоголя.

Поддерживать активный образ жизни.

Соблюдать рекомендации врача.

Уточнения

Холестери́н — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека. Холестерин нерастворим в воде, растворим в жирах и органических растворителях.

