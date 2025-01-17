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Продукты, которые помогут вам снизить холестерин уже сегодня

1:46
Еда

Одно простое изменение в рационе может помочь контролировать вес, снизить уровень холестерина и улучшить здоровье сердца и сосудов. Высокий холестерин остаётся серьёзной проблемой, которая повышает риск ишемии, инфаркта и инсульта. Однако диетолог Мелисса Митри предложила эффективный и естественный способ борьбы с этим состоянием.

чечевица
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
чечевица

Как клетчатка помогает снизить холестерин

Растворимая клетчатка, содержащаяся в овсе, фасоли, чечевице, овощах, бобах эдамаме и фруктах, действует как губка.

"Она уменьшает избыточное всасывание холестерина в кровь", — объясняет Мелисса Митри.

Кроме того, пищевые волокна питают полезные кишечные бактерии. Они, в свою очередь, производят короткоцепочечные жирные кислоты, которые регулируют выработку холестерина в печени и подавляют его выброс в кровоток.

Рекомендации по рациону

Диетолог предлагает следующие изменения в питании:

  • Начинайте утро с овсянки. Добавьте ягоды и семена чиа для повышения питательной ценности.
  • Используйте овощи, фасоль и чечевицу в качестве гарниров. Консервированные бобы тоже подойдут, если их состав хорош.
  • Перекусывайте фруктами. Это вкусный и полезный способ увеличить потребление клетчатки.

Комплексный подход

Хотя добавление клетчатки в рацион — важный шаг, это не единственное, что нужно для здоровья сердечно-сосудистой системы.

Диетолог рекомендует:

  • Следить за весом.
  • Избегать сигарет и алкоголя.
  • Поддерживать активный образ жизни.
  • Соблюдать рекомендации врача.

Уточнения

Холестери́н — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека. Холестерин нерастворим в воде, растворим в жирах и органических растворителях.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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