Продукты, которые помогут вам снизить холестерин уже сегодня

Одно простое изменение в рационе может помочь контролировать вес, снизить уровень холестерина и улучшить здоровье сердца и сосудов. Высокий холестерин остаётся серьёзной проблемой, которая повышает риск ишемии, инфаркта и инсульта. Однако диетолог Мелисса Митри предложила эффективный и естественный способ борьбы с этим состоянием.
Растворимая клетчатка, содержащаяся в овсе, фасоли, чечевице, овощах, бобах эдамаме и фруктах, действует как губка.
"Она уменьшает избыточное всасывание холестерина в кровь", — объясняет Мелисса Митри.
Кроме того, пищевые волокна питают полезные кишечные бактерии. Они, в свою очередь, производят короткоцепочечные жирные кислоты, которые регулируют выработку холестерина в печени и подавляют его выброс в кровоток.
Диетолог предлагает следующие изменения в питании:
Хотя добавление клетчатки в рацион — важный шаг, это не единственное, что нужно для здоровья сердечно-сосудистой системы.
Диетолог рекомендует:
Холестери́н — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека. Холестерин нерастворим в воде, растворим в жирах и органических растворителях.
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