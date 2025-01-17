Домашнее мороженое: вкусное лакомство без вреда для фигуры

1:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Мороженое — любимый десерт, который подходит для любого времени года. Однако доктор Александр Мясников предложил заменить магазинное лакомство домашним, чтобы сделать его не только вкусным, но и полезным.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пломбир

Чем опасно магазинное мороженое

По словам специалиста, большинство видов мороженого, продающихся в магазинах, — это ультрапереработанные продукты, содержащие множество вредных добавок. Они не только не приносят пользы, но и могут навредить организму.

Польза домашнего мороженого

Домашнее мороженое, напротив, богато кальцием и другими полезными веществами благодаря натуральным ингредиентам.

"Хотите побаловать себя — сделайте мороженое сами", — посоветовал Александр Мясников.

Как приготовить мороженое дома

Готовить полезное лакомство очень просто:

Возьмите творог, кефир, мёд и сезонные ягоды на ваш вкус. Смешайте всё в блендере до однородной массы. Разложите смесь по формочкам и заморозьте.

Домашнее мороженое станет отличной альтернативой покупному и позволит насладиться вкусным и полезным десертом без вреда для здоровья.

Уточнения

Моро́женое — пищевой продукт‑десерт, представляющий собой замороженную в процессе непрерывного взбивания массу, содержащую в основе своей питательные, вкусовые, ароматические и эмульгирующие вещества. К мороженому нередко относят также фруктовый лёд, получаемый простым замораживанием фруктово‑ягодных соков и пюре.



