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Домашнее мороженое: вкусное лакомство без вреда для фигуры

1:13
Еда

Мороженое — любимый десерт, который подходит для любого времени года. Однако доктор Александр Мясников предложил заменить магазинное лакомство домашним, чтобы сделать его не только вкусным, но и полезным.

Пломбир
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пломбир

Чем опасно магазинное мороженое

По словам специалиста, большинство видов мороженого, продающихся в магазинах, — это ультрапереработанные продукты, содержащие множество вредных добавок. Они не только не приносят пользы, но и могут навредить организму.

Польза домашнего мороженого

Домашнее мороженое, напротив, богато кальцием и другими полезными веществами благодаря натуральным ингредиентам.

"Хотите побаловать себя — сделайте мороженое сами", — посоветовал Александр Мясников.

Как приготовить мороженое дома

Готовить полезное лакомство очень просто:

  1. Возьмите творог, кефир, мёд и сезонные ягоды на ваш вкус.
  2. Смешайте всё в блендере до однородной массы.
  3. Разложите смесь по формочкам и заморозьте.

Домашнее мороженое станет отличной альтернативой покупному и позволит насладиться вкусным и полезным десертом без вреда для здоровья.

Уточнения

Моро́женое — пищевой продукт‑десерт, представляющий собой замороженную в процессе непрерывного взбивания массу, содержащую в основе своей питательные, вкусовые, ароматические и эмульгирующие вещества. К мороженому нередко относят также фруктовый лёд, получаемый простым замораживанием фруктово‑ягодных соков и пюре.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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