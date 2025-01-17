Домашнее мороженое: вкусное лакомство без вреда для фигуры

Мороженое — любимый десерт, который подходит для любого времени года. Однако доктор Александр Мясников предложил заменить магазинное лакомство домашним, чтобы сделать его не только вкусным, но и полезным.
По словам специалиста, большинство видов мороженого, продающихся в магазинах, — это ультрапереработанные продукты, содержащие множество вредных добавок. Они не только не приносят пользы, но и могут навредить организму.
Домашнее мороженое, напротив, богато кальцием и другими полезными веществами благодаря натуральным ингредиентам.
"Хотите побаловать себя — сделайте мороженое сами", — посоветовал Александр Мясников.
Готовить полезное лакомство очень просто:
Домашнее мороженое станет отличной альтернативой покупному и позволит насладиться вкусным и полезным десертом без вреда для здоровья.
Моро́женое — пищевой продукт‑десерт, представляющий собой замороженную в процессе непрерывного взбивания массу, содержащую в основе своей питательные, вкусовые, ароматические и эмульгирующие вещества. К мороженому нередко относят также фруктовый лёд, получаемый простым замораживанием фруктово‑ягодных соков и пюре.
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