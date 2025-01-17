Секреты пышного фарша: маленькие хитрости большой кухни

Готовый фарш может сэкономить время, но он никогда не сравнится с домашним. Эксперты рассказали, как приготовить качественный фарш, который станет основой для тефтелей, котлет или фрикаделек.
Для фарша можно использовать любое мясо: говядину, свинину, баранину, кролика, индейку или курицу. Секрет качественного фарша — правильное сочетание разных видов мяса.
Для измельчения мяса лучше всего подойдёт мясорубка. Если её нет, можно использовать блендер. Чем мельче перемолото мясо, тем нежнее будут готовые блюда.
Фарш — измельчённое сырое мясо, полуфабрикат для изготовления различных блюд, например телячьего паштета, готовящегося из фарша (телятина, ветчина, свиное сало и грибы).
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