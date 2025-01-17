Секреты пышного фарша: маленькие хитрости большой кухни

Готовый фарш может сэкономить время, но он никогда не сравнится с домашним. Эксперты рассказали, как приготовить качественный фарш, который станет основой для тефтелей, котлет или фрикаделек.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Помидоры и фарш

Основы выбора мяса

Для фарша можно использовать любое мясо: говядину, свинину, баранину, кролика, индейку или курицу. Секрет качественного фарша — правильное сочетание разных видов мяса.

Говядина: вырезка, лопатка или грудинка дают сухой фарш. Чтобы сделать его сочным, добавляют свинину.

Баранина: идеально подходит для восточных блюд. Используйте бедро или огузок, а жир оставляйте для сочности.

Свинина: выбирайте плечо, шейку или лопатку. Такой фарш получится нежным и универсальным.

Курица: грудка и ножки без кожи — лучший выбор для диетического фарша.

Процесс приготовления

Для измельчения мяса лучше всего подойдёт мясорубка. Если её нет, можно использовать блендер. Чем мельче перемолото мясо, тем нежнее будут готовые блюда.

Замес: Вымешивайте фарш руками, чтобы насытить его воздухом. Это сделает текстуру мягче и пышнее.

Лёд для лёгкости: Рубленый лёд, добавленный в фарш, и последующее взбивание сделают массу более воздушной.

Дополнительная сочность: Добавляйте растительное масло, растопленный шпик или замороженное сливочное масло.

Полезные советы

Комбинируйте мясо: Сочетание нескольких видов мяса улучшает вкус и текстуру.

Не бойтесь жира: Он делает блюда более сочными, особенно в случае с бараниной или свининой.

Куриный фарш: Сохраните его низкую калорийность, избегая добавления кожи.

Уточнения

Фарш — измельчённое сырое мясо, полуфабрикат для изготовления различных блюд, например телячьего паштета, готовящегося из фарша (телятина, ветчина, свиное сало и грибы).



