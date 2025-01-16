Рецепт необычного салата с запечённой тыквой

Салат с тыквой — это питательное и аппетитное угощение, способное стать заменой гарнира на ужине. В сочетании с полезными жирами яркий осенний плод принесет организму множество полезных веществ.
Шеф-повара рекомендуют приготовить салат с запечённой тыквой, добавив к нему свежую листовую зелень, сыр и кешью.
Способ приготовления:
Ке́шью (англ. cashew, от порт. caju), или Анака́рдиум за́падный (лат. Anacardium occidentale), Инди́йский оре́х — дерево, плод которого является распространённым продуктом питания; вид рода Анакардиум семейства Сумаховые. Родина — Бразилия. Культивируют в тропиках.
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