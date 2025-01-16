Рецепт необычного салата с запечённой тыквой

1:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат с тыквой — это питательное и аппетитное угощение, способное стать заменой гарнира на ужине. В сочетании с полезными жирами яркий осенний плод принесет организму множество полезных веществ.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Тыква

Шеф-повара рекомендуют приготовить салат с запечённой тыквой, добавив к нему свежую листовую зелень, сыр и кешью.

Способ приготовления:

Для начала, очистите тыкву и нарежьте ее на маленькие кубики, затем запекайте с веточкой розмарина до достижения мягкости. Специалисты рекомендуют устанавливать температуру духовки на уровне 180°C. Пока тыква готовится, займитесь заправкой. Она будет простой и классической, состоящей из оливкового масла, лимонного сока и меда. Теперь пора собирать салат. На тарелку выложите заранее порванные листья салата, а сверху добавьте запеченную тыкву, тонко нарезанный сыр и кешью. Не забудьте полить блюдо приготовленной заправкой. Кулинары также предлагают добавить свежий острый перец, чтобы придать салату пикантности. Его можно нарезать кольцами для удобства.

Уточнения

Ке́шью (англ. cashew, от порт. caju), или Анака́рдиум за́падный (лат. Anacardium occidentale), Инди́йский оре́х — дерево, плод которого является распространённым продуктом питания; вид рода Анакардиум семейства Сумаховые. Родина — Бразилия. Культивируют в тропиках.

