Быстрый рецепт пиццы на сковороде

Пицца на сковороде — отличный способ порадовать себя и своих близких. Особенно удобно готовить ее, когда в холодильнике осталось много разных овощей.
В глубокой миске смешайте муку, разрыхлитель и соль, постепенно добавляя воду. Замесите тесто, введя 1 столовую ложку масла, – оно должно быть мягким и эластичным. Дайте тесту отдохнуть 15 минут.
Тем временем подготовьте овощи: нарежьте лук полукольцами, перец – тонкими полосками, а цукини – кружочками. На сковороде разогрейте оставшееся масло, добавьте лук и обжаривайте до прозрачности. Затем добавьте перец и цукини, продолжайте жарить еще 5-7 минут, приправив смесь солью, перцем и итальянскими травами.
Раскатайте тесто в круг и выложите его на разогретую сковороду. Сверху нанесите томатный соус, равномерно распределите обжаренные овощи и посыпьте натертым сыром.
Накройте сковороду крышкой и готовьте на медленном огне около 10-15 минут, пока сыр не расплавится, а основа не станет золотистой и подрумяненной.
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