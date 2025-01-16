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Быстрый рецепт пиццы на сковороде

1:41
Еда

Пицца на сковороде — отличный способ порадовать себя и своих близких. Особенно удобно готовить ее, когда в холодильнике осталось много разных овощей.

Пицца на сковороде
Фото: openverse.org by aMichiganMom, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Пицца на сковороде

Ингредиенты

  • 2 ст. л. растительного масла
  • 1 крупную луковицу
  • 1 сладкий перец
  • 1 небольшой цукини
  • 100 г томатного соуса
  • 150 г сыра (моцарелла или любой другой по вкусу)
  • 1 ч. л. итальянских трав
  • 250 г муки
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 150 мл воды
  • соль и перец по вкусу

Способ приготовления

В глубокой миске смешайте муку, разрыхлитель и соль, постепенно добавляя воду. Замесите тесто, введя 1 столовую ложку масла, – оно должно быть мягким и эластичным. Дайте тесту отдохнуть 15 минут.

Тем временем подготовьте овощи: нарежьте лук полукольцами, перец – тонкими полосками, а цукини – кружочками. На сковороде разогрейте оставшееся масло, добавьте лук и обжаривайте до прозрачности. Затем добавьте перец и цукини, продолжайте жарить еще 5-7 минут, приправив смесь солью, перцем и итальянскими травами.

Раскатайте тесто в круг и выложите его на разогретую сковороду. Сверху нанесите томатный соус, равномерно распределите обжаренные овощи и посыпьте натертым сыром.

Накройте сковороду крышкой и готовьте на медленном огне около 10-15 минут, пока сыр не расплавится, а основа не станет золотистой и подрумяненной.

Уточнения

Моцаре́лла моццаре́лла (ит. mozzarella) — молодой сыр итальянского происхождения, родом из региона Кампания, один из наиболее известных видов вытяжного сыра (паста филата). 

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Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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