Быстрый рецепт пиццы на сковороде

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Пицца на сковороде — отличный способ порадовать себя и своих близких. Особенно удобно готовить ее, когда в холодильнике осталось много разных овощей.

Фото: openverse.org by aMichiganMom, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Пицца на сковороде

Ингредиенты

2 ст. л. растительного масла

1 крупную луковицу

1 сладкий перец

1 небольшой цукини

100 г томатного соуса

150 г сыра (моцарелла или любой другой по вкусу)

1 ч. л. итальянских трав

250 г муки

1 ч. л. разрыхлителя

150 мл воды

соль и перец по вкусу

Способ приготовления

В глубокой миске смешайте муку, разрыхлитель и соль, постепенно добавляя воду. Замесите тесто, введя 1 столовую ложку масла, – оно должно быть мягким и эластичным. Дайте тесту отдохнуть 15 минут.

Тем временем подготовьте овощи: нарежьте лук полукольцами, перец – тонкими полосками, а цукини – кружочками. На сковороде разогрейте оставшееся масло, добавьте лук и обжаривайте до прозрачности. Затем добавьте перец и цукини, продолжайте жарить еще 5-7 минут, приправив смесь солью, перцем и итальянскими травами.

Раскатайте тесто в круг и выложите его на разогретую сковороду. Сверху нанесите томатный соус, равномерно распределите обжаренные овощи и посыпьте натертым сыром.

Накройте сковороду крышкой и готовьте на медленном огне около 10-15 минут, пока сыр не расплавится, а основа не станет золотистой и подрумяненной.

Уточнения

Моцаре́лла моццаре́лла (ит. mozzarella) — молодой сыр итальянского происхождения, родом из региона Кампания, один из наиболее известных видов вытяжного сыра (паста филата).

