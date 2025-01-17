Согревающий зимний напиток. Приготовьте безалкогольный глинтвейн в домашних условиях

1. Подготовьте фрукты. Нарежьте апельсин и лимон кружочками.
2. Смешивание ингредиентов. Налейте сок в кастрюлю и добавьте нарезанный апельсин и лимон.
3. Добавление специй. Положите гвоздику, корицу, мускатный орех, анис и душистый перец в кастрюлю.
4. Нагревание. Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите смесь до кипения. Уменьшите огонь и варите напиток на медленном огне около 10 минут, чтобы специи раскрыли свой аромат.
5. Процеживание. Процедите готовый глинтвейн через сито, чтобы убрать специи и кусочки фруктов.
6. Добавление меда. По вкусу добавьте мед или сахар, хорошо размешивая до полного растворения.
7. Подача. Можно украсить дольками апельсина или лимона, посыпать сверху немного корицы.
Этот напиток отлично подходит для уютных зимних вечеров, создавая атмосферу тепла и уюта.
Глинтве́йн (нем. glühend Wein, от glühender Wein — горячее вино) — горячий алкогольный напиток на основе красного вина, нагретого до 70–80 градусов с сахаром (или мёдом) и пряностями (специями).
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