Согревающий зимний напиток. Приготовьте безалкогольный глинтвейн в домашних условиях

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Ингредиенты

Сок яблочный или виноградный — 1 литр. Апельсин — 1 штука. Лимон — половина штуки. Гвоздика — 6-8 штук. Палочка корицы — 1 штука. Мускатный орех — щепотка. Мед — 2 столовые ложки (или сахар по вкусу). Анис (звездчатый бадьян) — 1 звездочка (опционально). Душистый перец — 2-3 горошины (опционально).

Приготовление

1. Подготовьте фрукты. Нарежьте апельсин и лимон кружочками.

2. Смешивание ингредиентов. Налейте сок в кастрюлю и добавьте нарезанный апельсин и лимон.

3. Добавление специй. Положите гвоздику, корицу, мускатный орех, анис и душистый перец в кастрюлю.

4. Нагревание. Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите смесь до кипения. Уменьшите огонь и варите напиток на медленном огне около 10 минут, чтобы специи раскрыли свой аромат.

5. Процеживание. Процедите готовый глинтвейн через сито, чтобы убрать специи и кусочки фруктов.

6. Добавление меда. По вкусу добавьте мед или сахар, хорошо размешивая до полного растворения.

7. Подача. Можно украсить дольками апельсина или лимона, посыпать сверху немного корицы.

Фото: commons.wikimedia.org by Mr.choppers, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Глинтвейн

Этот напиток отлично подходит для уютных зимних вечеров, создавая атмосферу тепла и уюта.

Уточнения

Глинтве́йн (нем. glühend Wein, от glühender Wein — горячее вино) — горячий алкогольный напиток на основе красного вина, нагретого до 70–80 градусов с сахаром (или мёдом) и пряностями (специями).

