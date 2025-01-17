Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Войну и мир за полтора часа покажут в Московском Молодежном Театре
Шесть привычек в ванной, которые ставят под угрозу ваше здоровье
Туя и её враги: нежелательные соседи для хвойного растения
Эти повседневные предметы на вашей кухне могут быть смертельно опасны
Как продлить цветение роз: секреты заботливого ухода раскрыты
3000 рублей за отсутствие знака: кого коснётся новый штраф
Зимняя обувь, которая будет защищать и радовать в любую погоду
Почему необходимо тренировать трапециевидную мышцу?
Что выбрать: лапароскопическую или полостную операцию для стерилизации кошки

Согревающий зимний напиток. Приготовьте безалкогольный глинтвейн в домашних условиях

1:38
Еда

Ингредиенты

  1. Сок яблочный или виноградный — 1 литр.
  2. Апельсин — 1 штука.
  3. Лимон — половина штуки.
  4. Гвоздика — 6-8 штук.
  5. Палочка корицы — 1 штука.
  6. Мускатный орех — щепотка.
  7. Мед — 2 столовые ложки (или сахар по вкусу).
  8. Анис (звездчатый бадьян) — 1 звездочка (опционально).
  9. Душистый перец — 2-3 горошины (опционально).

Приготовление

1. Подготовьте фрукты. Нарежьте апельсин и лимон кружочками.
2. Смешивание ингредиентов. Налейте сок в кастрюлю и добавьте нарезанный апельсин и лимон.
3. Добавление специй. Положите гвоздику, корицу, мускатный орех, анис и душистый перец в кастрюлю.
4. Нагревание. Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите смесь до кипения. Уменьшите огонь и варите напиток на медленном огне около 10 минут, чтобы специи раскрыли свой аромат.
5. Процеживание. Процедите готовый глинтвейн через сито, чтобы убрать специи и кусочки фруктов.
6. Добавление меда. По вкусу добавьте мед или сахар, хорошо размешивая до полного растворения.
7. Подача. Можно украсить дольками апельсина или лимона, посыпать сверху немного корицы.

Глинтвейн
Фото: commons.wikimedia.org by Mr.choppers, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Глинтвейн

Этот напиток отлично подходит для уютных зимних вечеров, создавая атмосферу тепла и уюта. 

Уточнения

Глинтве́йн (нем. glühend Wein, от glühender Wein — горячее вино) — горячий алкогольный напиток на основе красного вина, нагретого до 70–80 градусов с сахаром (или мёдом) и пряностями (специями).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Лёгкий способ укрепить кости: в этом напитке в 22 раза больше кальция, чем у молока
Правда ТВ
Лёгкий способ укрепить кости: в этом напитке в 22 раза больше кальция, чем у молока Аудио 
Запомните на всю жизнь! Вот почему в туалете нужно держать лавровый лист
Недвижимость
Запомните на всю жизнь! Вот почему в туалете нужно держать лавровый лист Аудио 
Популярное
Самая большая в мире змея была обнаружена в тропических лесах Амазонки

В Амазонке обнаружен новый вид гигантской анаконды. Шокирующее открытие.

Самая большая в мире змея была обнаружена в тропических лесах Амазонки
Зачем сыпать соль в унитаз? Этот лайфхак вам очень поможет
Зачем сыпать соль в унитаз? Этот лайфхак вам очень поможет
Метановая бомба — как подрыв Северного потока стал катализатором экологического кризиса
Какой водой нельзя заваривать кофе: ошибки, которые портят вкус
Сводка с фронта: Путин ожидает на параде Победы таинственного "большого гостя" из США, Франция тайно провела учения Дмитрий Плотников Во Вьетнаме обнаружен морской деликатес с головой Дарта Вейдера из Звёздных войн Игорь Буккер Русины — секретное оружие России, пока не задействованное Любовь Степушова
Эти сорта томатов обеспечат урожай даже при минимальном уходе
Владимир Пресняков показал фото с отдыха с женой и детьми
Именно такая температура должна быть в вашем доме зимой
Именно такая температура должна быть в вашем доме зимой
Последние материалы
Шесть привычек в ванной, которые ставят под угрозу ваше здоровье
Туя и её враги: нежелательные соседи для хвойного растения
Эти повседневные предметы на вашей кухне могут быть смертельно опасны
Как продлить цветение роз: секреты заботливого ухода раскрыты
3000 рублей за отсутствие знака: кого коснётся новый штраф
Зимняя обувь, которая будет защищать и радовать в любую погоду
Почему необходимо тренировать трапециевидную мышцу?
Что выбрать: лапароскопическую или полостную операцию для стерилизации кошки
Живая рыба дома: как её правильно хранить
Готовые завтраки каждый день: скрытая опасность для организма
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.