Нежные и вкусные котлеты из крабовых палочек. Пошаговый рецепт

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Ингредиенты

Крабовые палочки — 200 г. Яйцо — 1 шт. Лук репчатый — 1 небольшая луковица. Чеснок — 1 зубчик (по желанию). Соль — по вкусу. Перец черный молотый — по вкусу. Панировочные сухари — для обваливания. Растительное масло — для жарки.

Приготовление

1. Подготовка ингредиентов. Разморозьте крабовые палочки при комнатной температуре. Очистите лук и чеснок, мелко их нарежьте.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Крабовые палочки

2. Приготовление фарша. Нарежьте крабовые палочки мелкими кубиками. В миске смешайте нарезанные крабовые палочки, яйцо, лук и чеснок. Добавьте соль и перец по вкусу. Хорошо перемешайте до однородной массы.

3. Формирование котлет. Сформируйте небольшие котлетки руками, придавая им желаемую форму. Обваляйте каждую котлету в панировочных сухарях.

4. Жарка. На сковороде разогрейте растительное масло. Жарьте котлеты на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон (примерно по 3-4 минуты с каждой стороны).

5. Подача. Готовые котлеты выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла. Подавать можно с гарниром (например, картофельным пюре или овощами), а также со сметаной или любимым соусом.

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.

