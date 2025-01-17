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Нежные и вкусные котлеты из крабовых палочек. Пошаговый рецепт

1:33
Еда

Ингредиенты

  1. Крабовые палочки — 200 г.
  2. Яйцо — 1 шт.
  3. Лук репчатый — 1 небольшая луковица.
  4. Чеснок — 1 зубчик (по желанию).
  5. Соль — по вкусу.
  6. Перец черный молотый — по вкусу.
  7. Панировочные сухари — для обваливания.
  8. Растительное масло — для жарки.

Приготовление

1. Подготовка ингредиентов. Разморозьте крабовые палочки при комнатной температуре. Очистите лук и чеснок, мелко их нарежьте.

Крабовые палочки
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Крабовые палочки

2. Приготовление фарша. Нарежьте крабовые палочки мелкими кубиками. В миске смешайте нарезанные крабовые палочки, яйцо, лук и чеснок. Добавьте соль и перец по вкусу. Хорошо перемешайте до однородной массы.

3. Формирование котлет. Сформируйте небольшие котлетки руками, придавая им желаемую форму. Обваляйте каждую котлету в панировочных сухарях.

4. Жарка. На сковороде разогрейте растительное масло. Жарьте котлеты на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон (примерно по 3-4 минуты с каждой стороны).

5. Подача. Готовые котлеты выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла. Подавать можно с гарниром (например, картофельным пюре или овощами), а также со сметаной или любимым соусом.

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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