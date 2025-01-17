Нежные и вкусные котлеты из крабовых палочек. Пошаговый рецепт

1. Подготовка ингредиентов. Разморозьте крабовые палочки при комнатной температуре. Очистите лук и чеснок, мелко их нарежьте.
2. Приготовление фарша. Нарежьте крабовые палочки мелкими кубиками. В миске смешайте нарезанные крабовые палочки, яйцо, лук и чеснок. Добавьте соль и перец по вкусу. Хорошо перемешайте до однородной массы.
3. Формирование котлет. Сформируйте небольшие котлетки руками, придавая им желаемую форму. Обваляйте каждую котлету в панировочных сухарях.
4. Жарка. На сковороде разогрейте растительное масло. Жарьте котлеты на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон (примерно по 3-4 минуты с каждой стороны).
5. Подача. Готовые котлеты выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла. Подавать можно с гарниром (например, картофельным пюре или овощами), а также со сметаной или любимым соусом.
Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.
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