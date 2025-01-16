Оригинальный и вкусный гарнир: картофельное пюре по-французски

Картофель очищают и моют, кладут в кастрюлю с 2 л холодной воды. Добавьте 1 ст. л. морской или обычной соли. Варите картофель 25 минут.
Сваренный картофель необходимо пропустить через сито. В это время в другой посуде подогрейте молоко на среднем огне. Когда оно начнет закипать, убавьте огонь. В кастрюлю с картофелем положите несколько небольших кусков масла. Оно обязательно должно быть холодным. Все перемешайте до получения однородной консистенции. Затем налейте горячее молоко и хорошо помешайте.
Добавьте специи.
Карто́фельное пюре́ (от фр. Purée, рег. толчёнка, толчо́нка) — пюре из картофеля. Картофельное пюре, как правило, употребляется в качестве гарнира, но может, в свою очередь, использоваться как ингредиент для приготовления других блюд.
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