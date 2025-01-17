Праздничный салат с курицей и черносливом получается очень сочным, его даже не нужно пропитывать

1:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот салат — настоящая находка! Он покорит сердца всех гостей своим вкусом и простотой приготовления. В нём идеально сочетаются продукты, салат получается сочным и ароматным, его даже не нужно пропитывать — можно сразу подавать к столу.

Фото: openverse.org by allochka22ru, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Салат с курицей и орехами

Ингредиенты:

Куриное филе — 1 шт.

Чернослив — горсть.

Морковь по-корейски — 150 г.

Яйца — 3 шт.

Твёрдый сыр — 100 г.

Чеснок — 1-2 зубчика.

Грецкие орехи — горсть.

Соль, перец — по вкусу.

Майонез — по вкусу.

Зелень — для украшения.

Приготовление:

Промойте чернослив и нарежьте его полосками. Выложите чернослив первым слоем на блюдо. Отварите куриное филе, нарежьте его и выложите вторым слоем. Промойте грецкие орехи и измельчите их. Смешайте орехи с морковью по-корейски и выложите третьим слоем на куриное филе. Натрите сыр на крупной тёрке, смешайте его с пропущенным через пресс чесноком и майонезом. Выложите сырный слой на морковь. Отварите яйца, белки и желтки натрите отдельно. Выложите белки четвёртым слоем, сверху сделайте сетку из майонеза по всей поверхности. Посыпьте салат тёртыми желтками.

Готовый салат выглядит как настоящий кулинарный шедевр. Он сочный, пикантный и идеально подходит для праздничного стола.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.



Куря́тина — кулинарное и промышленное наименование куриного мяса.



Черносли́в — чаще всего любая слива в сушёном виде.

