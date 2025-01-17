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Праздничный салат с курицей и черносливом получается очень сочным, его даже не нужно пропитывать

1:34
Еда

Этот салат — настоящая находка! Он покорит сердца всех гостей своим вкусом и простотой приготовления. В нём идеально сочетаются продукты, салат получается сочным и ароматным, его даже не нужно пропитывать — можно сразу подавать к столу.

Салат с курицей и орехами
Фото: openverse.org by allochka22ru, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Салат с курицей и орехами

Ингредиенты:

  • Куриное филе — 1 шт.
  • Чернослив — горсть.
  • Морковь по-корейски — 150 г.
  • Яйца — 3 шт.
  • Твёрдый сыр — 100 г.
  • Чеснок — 1-2 зубчика.
  • Грецкие орехи — горсть.
  • Соль, перец — по вкусу.
  • Майонез — по вкусу.
  • Зелень — для украшения.

Приготовление:

  1. Промойте чернослив и нарежьте его полосками. Выложите чернослив первым слоем на блюдо.
  2. Отварите куриное филе, нарежьте его и выложите вторым слоем.
  3. Промойте грецкие орехи и измельчите их. Смешайте орехи с морковью по-корейски и выложите третьим слоем на куриное филе.
  4. Натрите сыр на крупной тёрке, смешайте его с пропущенным через пресс чесноком и майонезом. Выложите сырный слой на морковь.
  5. Отварите яйца, белки и желтки натрите отдельно. Выложите белки четвёртым слоем, сверху сделайте сетку из майонеза по всей поверхности.
  6. Посыпьте салат тёртыми желтками.

Готовый салат выглядит как настоящий кулинарный шедевр. Он сочный, пикантный и идеально подходит для праздничного стола.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

Куря́тина — кулинарное и промышленное наименование куриного мяса.

Черносли́в — чаще всего любая слива в сушёном виде. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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