Праздничный салат с курицей и черносливом получается очень сочным, его даже не нужно пропитывать

Этот салат — настоящая находка! Он покорит сердца всех гостей своим вкусом и простотой приготовления. В нём идеально сочетаются продукты, салат получается сочным и ароматным, его даже не нужно пропитывать — можно сразу подавать к столу.
Фото: openverse.org by allochka22ru, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Салат с курицей и орехами
Ингредиенты:
Куриное филе — 1 шт.
Чернослив — горсть.
Морковь по-корейски — 150 г.
Яйца — 3 шт.
Твёрдый сыр — 100 г.
Чеснок — 1-2 зубчика.
Грецкие орехи — горсть.
Соль, перец — по вкусу.
Майонез — по вкусу.
Зелень — для украшения.
Приготовление:
Промойте чернослив и нарежьте его полосками. Выложите чернослив первым слоем на блюдо.
Отварите куриное филе, нарежьте его и выложите вторым слоем.
Промойте грецкие орехи и измельчите их. Смешайте орехи с морковью по-корейски и выложите третьим слоем на куриное филе.
Натрите сыр на крупной тёрке, смешайте его с пропущенным через пресс чесноком и майонезом. Выложите сырный слой на морковь.
Отварите яйца, белки и желтки натрите отдельно. Выложите белки четвёртым слоем, сверху сделайте сетку из майонеза по всей поверхности.
Посыпьте салат тёртыми желтками.
Готовый салат выглядит как настоящий кулинарный шедевр. Он сочный, пикантный и идеально подходит для праздничного стола.
Уточнения
Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.
Куря́тина — кулинарное и промышленное наименование куриного мяса.
Черносли́в — чаще всего любая слива в сушёном виде.