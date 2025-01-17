Сытный ужин без грамма мяса за 30 минут: запекаем мексиканские лепёшки с грибами, луком и сыром

2:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Для быстрого и вкусного перекуса или полноценного ужина попробуйте приготовить мексиканские лепешки с грибной начинкой. Это блюдо отлично подойдет для тех, кто хочет быстро перекусить и накормить всю семью, не тратя много времени на готовку.

Фото: commons.wikimedia.org by Popo le Chien, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ тортилья

Ингредиенты для запечённых лепешек с начинкой:

2 мексиканские лепешки

1 луковица

100 г грибов

Соль, перец, специи по вкусу

50 г тертой моцареллы

Томатный соус или кетчуп

50 г тертого сыра Пармезан

Для подачи (по желанию):

100 г салата айсберг

1 свежий огурец

5-6 помидоров черри

Приготовление:

Приготовьте начинку: обжарьте на сковороде мелко нарезанную луковицу до золотистого цвета. Добавьте к луку нарезанные грибы и обжаривайте до мягкости. Посолите, поперчите и добавьте специи по вкусу. Готовую начинку переложите на тарелку и дайте немного остыть. Возьмите мексиканскую лепешку и выложите на нее немного начинки. Посыпьте начинку тёртой моцареллой. Сложите лепешку пополам, затем сверните в рулет, как штрудель. Повторите процедуру с остальными лепешками. Выложите лепешки на противень, застеленный бумагой для выпечки. Смажьте лепешки томатным соусом или кетчупом. Посыпьте их тёртым сыром Пармезан. Выпекайте в разогретой до 200°C духовке около 15-20 минут, пока сыр не расплавится и лепешки не станут горячими.

Достаньте лепешки из духовки и дайте немного остыть. Подавайте их с нарезанным салатом айсберг, свежими огурцами и помидорами черри.

Эти лепешки с грибной начинкой станут отличным угощением для гостей или быстрым ужином, когда вы хотите перекусить что-то вкусное и сытное. Приятного аппетита!

Уточнения

Лепёшка — печёное изделие из теста, преимущественно круглое и плоское.



Грибы́ (лат. Fungi или Mycota) — царство живой природы, объединяющее эукариотические организмы, сочетающие в себе некоторые признаки как растений, так и животных.

