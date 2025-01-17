Сытный ужин без грамма мяса за 30 минут: запекаем мексиканские лепёшки с грибами, луком и сыром

Для быстрого и вкусного перекуса или полноценного ужина попробуйте приготовить мексиканские лепешки с грибной начинкой. Это блюдо отлично подойдет для тех, кто хочет быстро перекусить и накормить всю семью, не тратя много времени на готовку.
Ингредиенты для запечённых лепешек с начинкой:
Для подачи (по желанию):
Приготовление:
Достаньте лепешки из духовки и дайте немного остыть. Подавайте их с нарезанным салатом айсберг, свежими огурцами и помидорами черри.
Эти лепешки с грибной начинкой станут отличным угощением для гостей или быстрым ужином, когда вы хотите перекусить что-то вкусное и сытное. Приятного аппетита!
Лепёшка — печёное изделие из теста, преимущественно круглое и плоское.
Грибы́ (лат. Fungi или Mycota) — царство живой природы, объединяющее эукариотические организмы, сочетающие в себе некоторые признаки как растений, так и животных.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Исследование, проведенное европейскими учеными, обнаружило, что после инцидента в атмосферу было выброшено 465 тысяч тонн метана.