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Сытный ужин без грамма мяса за 30 минут: запекаем мексиканские лепёшки с грибами, луком и сыром

2:00
Еда

Для быстрого и вкусного перекуса или полноценного ужина попробуйте приготовить мексиканские лепешки с грибной начинкой. Это блюдо отлично подойдет для тех, кто хочет быстро перекусить и накормить всю семью, не тратя много времени на готовку.

тортилья
Фото: commons.wikimedia.org by Popo le Chien, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
тортилья

Ингредиенты для запечённых лепешек с начинкой:

  • 2 мексиканские лепешки
  • 1 луковица
  • 100 г грибов
  • Соль, перец, специи по вкусу
  • 50 г тертой моцареллы
  • Томатный соус или кетчуп
  • 50 г тертого сыра Пармезан

Для подачи (по желанию):

  • 100 г салата айсберг
  • 1 свежий огурец
  • 5-6 помидоров черри

Приготовление:

  1. Приготовьте начинку: обжарьте на сковороде мелко нарезанную луковицу до золотистого цвета. Добавьте к луку нарезанные грибы и обжаривайте до мягкости. Посолите, поперчите и добавьте специи по вкусу. Готовую начинку переложите на тарелку и дайте немного остыть.
  2. Возьмите мексиканскую лепешку и выложите на нее немного начинки.
  3. Посыпьте начинку тёртой моцареллой.
  4. Сложите лепешку пополам, затем сверните в рулет, как штрудель. Повторите процедуру с остальными лепешками.
  5. Выложите лепешки на противень, застеленный бумагой для выпечки.
  6. Смажьте лепешки томатным соусом или кетчупом. Посыпьте их тёртым сыром Пармезан.
  7. Выпекайте в разогретой до 200°C духовке около 15-20 минут, пока сыр не расплавится и лепешки не станут горячими.

Достаньте лепешки из духовки и дайте немного остыть. Подавайте их с нарезанным салатом айсберг, свежими огурцами и помидорами черри.

Эти лепешки с грибной начинкой станут отличным угощением для гостей или быстрым ужином, когда вы хотите перекусить что-то вкусное и сытное. Приятного аппетита!

Уточнения

Лепёшка — печёное изделие из теста, преимущественно круглое и плоское.

Грибы́ (лат. Fungi или Mycota) — царство живой природы, объединяющее эукариотические организмы, сочетающие в себе некоторые признаки как растений, так и животных.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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