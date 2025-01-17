Сыр и ваш сон: пора узнать правду о ночных страхах

1:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Сыр вызывает противоречивые чувства: для одних он незаменим в рационе, для других — продукт, вызывающий сомнения. Но как насчёт мифа о том, что сыр может стать причиной кошмаров? Откуда взялось это убеждение, и что говорит наука.

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История мифа: сыр и плохие сны

Идея о том, что сыр влияет на качество сна, появилась ещё в XIX веке. Тогда считалось, что некоторые продукты — сыр, миндаль, авокадо — трудно перевариваются и вызывают проблемы с отдыхом.

В 2005 году Британский совет сыроваров провёл исследование, в ходе которого выяснили: сыр с голубой плесенью может провоцировать яркие сновидения. Но научным такие выводы назвать сложно: эксперимент носил больше наблюдательный характер.

Современные исследования

Через 10 лет ученые снова обратили внимание на связь между продуктами и снами. Примерно 20% участников заявили, что молочные продукты связаны с кошмарами. Однако последующие эксперименты не подтвердили эту гипотезу. По мнению специалистов, никакой прямой связи между сыром и плохими снами нет.

Сыр и здоровый сон: что нужно знать

Сыр — это источник белка и кальция, но важно учитывать его высокое содержание соли. Употребление сыра на ночь может стать причиной отёков утром. Поэтому, если вы хотите насладиться любимым продуктом и не переживать за качество сна, старайтесь есть его днём или ранним вечером.