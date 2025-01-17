Сыр и ваш сон: пора узнать правду о ночных страхах

Сыр вызывает противоречивые чувства: для одних он незаменим в рационе, для других — продукт, вызывающий сомнения. Но как насчёт мифа о том, что сыр может стать причиной кошмаров? Откуда взялось это убеждение, и что говорит наука.
Идея о том, что сыр влияет на качество сна, появилась ещё в XIX веке. Тогда считалось, что некоторые продукты — сыр, миндаль, авокадо — трудно перевариваются и вызывают проблемы с отдыхом.
В 2005 году Британский совет сыроваров провёл исследование, в ходе которого выяснили: сыр с голубой плесенью может провоцировать яркие сновидения. Но научным такие выводы назвать сложно: эксперимент носил больше наблюдательный характер.
Через 10 лет ученые снова обратили внимание на связь между продуктами и снами. Примерно 20% участников заявили, что молочные продукты связаны с кошмарами. Однако последующие эксперименты не подтвердили эту гипотезу. По мнению специалистов, никакой прямой связи между сыром и плохими снами нет.
Сыр — это источник белка и кальция, но важно учитывать его высокое содержание соли. Употребление сыра на ночь может стать причиной отёков утром. Поэтому, если вы хотите насладиться любимым продуктом и не переживать за качество сна, старайтесь есть его днём или ранним вечером.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
В Амазонке обнаружен новый вид гигантской анаконды. Шокирующее открытие.