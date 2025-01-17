Чем бананы удивили учёных? Польза, которую вы недооценивали

Бананы — один из самых популярных фруктов, и не зря. Эксперты Роспотребнадзора утверждают, что их обязательно нужно включать в рацион. Этот экзотический фрукт не только вкусный, но и крайне полезный.
В бананах содержится впечатляющий набор питательных веществ:
Кроме того, бананы славятся как природные "антидепрессанты". Они помогают восстановить мышцы после физической нагрузки и укрепляют нервную систему.
Да, бананы калорийнее многих других фруктов: около 95-100 ккал на 100 граммов мякоти. Но это не повод отказываться от них. Благодаря высокому содержанию клетчатки (растворимой и нерастворимой), углеводы в бананах усваиваются медленно, снижая резкие скачки глюкозы в крови. Это делает бананы подходящим продуктом даже для тех, кто стремится похудеть.
Чтобы включить бананы в рацион и не навредить фигуре, придерживайтесь простых правил:
Бана́н — название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa); обычно под таковыми понимают Musa acuminata и Musa × paradisiaca, а также Musa balbisiana, Musa fehi, Musa troglodytarum и ряд других.
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