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Чем бананы удивили учёных? Польза, которую вы недооценивали

1:36
Еда

Бананы — один из самых популярных фруктов, и не зря. Эксперты Роспотребнадзора утверждают, что их обязательно нужно включать в рацион. Этот экзотический фрукт не только вкусный, но и крайне полезный.

банан
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
банан

Почему бананы — это суперфуд

В бананах содержится впечатляющий набор питательных веществ:

  • Калий, необходимый для здоровья сердца и сосудов;
  • Витамины C, B6, A, E, поддерживающие иммунитет и нервную систему;
  • Клетчатка, способствующая улучшению пищеварения.

Кроме того, бананы славятся как природные "антидепрессанты". Они помогают восстановить мышцы после физической нагрузки и укрепляют нервную систему.

А как насчёт калорийности

Да, бананы калорийнее многих других фруктов: около 95-100 ккал на 100 граммов мякоти. Но это не повод отказываться от них. Благодаря высокому содержанию клетчатки (растворимой и нерастворимой), углеводы в бананах усваиваются медленно, снижая резкие скачки глюкозы в крови. Это делает бананы подходящим продуктом даже для тех, кто стремится похудеть.

Секреты правильного выбора

Чтобы включить бананы в рацион и не навредить фигуре, придерживайтесь простых правил:

  • За один раз достаточно съесть один плод.
  • Если вы следите за весом, выбирайте слегка зеленоватые бананы. В них меньше сахара, но больше пребиотиков, которые поддерживают здоровую микрофлору кишечника.

Уточнения

Бана́н — название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa); обычно под таковыми понимают Musa acuminata и Musa × paradisiaca, а также Musa balbisiana, Musa fehi, Musa troglodytarum и ряд других.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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