Горсть грецких орехов в день — и вы не узнаете свой организм через месяц

Грецкие орехи заслуженно считаются суперфудом. Их рекомендуют добавлять в рацион как взрослым, так и детям. И хотя исследования продолжаются, польза этого продукта уже доказана наукой. Диетолог Самина Каллоо поделилась, как орехи могут улучшить здоровье и самочувствие.
Грецкие орехи — настоящая кладезь полезных веществ.
Они содержат:
Благодаря этому они положительно влияют на здоровье сердца, память, репродуктивную функцию, сон и пищеварение. А еще грецкие орехи помогают восполнить дефицит питательных веществ и укрепить организм.
Грецкие орехи — ваш союзник в борьбе с "плохим" холестерином. Исследование, опубликованное в 2021 году в журнале Circulation, показало: пожилые люди, которые съедали по две порции орехов ежедневно в течение двух лет, снизили уровень холестерина до безопасного уровня.
"Грецкие орехи содержат жирные кислоты омега-3 и антиоксиданты, которые оказывают противовоспалительное действие, борются с окислительным стрессом и замедляют развитие когнитивных нарушений", — отмечает диетолог Самина Каллоо.
Чтобы орехи стали полезной привычкой, не обязательно заставлять себя есть их ежедневно. Каллоо рекомендует:
Оптимальная норма составляет 25-55 граммов в сутки — это примерно горсть. Однако перед тем, как вводить орехи в рацион, важно проконсультироваться с врачом, особенно если есть риск аллергии.
Оре́х гре́цкий — вид деревьев рода Орех семейства Ореховые (Juglandaceae). Известная издревле ценная плодовая культура.
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