Горсть грецких орехов в день — и вы не узнаете свой организм через месяц

2:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Грецкие орехи заслуженно считаются суперфудом. Их рекомендуют добавлять в рацион как взрослым, так и детям. И хотя исследования продолжаются, польза этого продукта уже доказана наукой. Диетолог Самина Каллоо поделилась, как орехи могут улучшить здоровье и самочувствие.

Фото: unsplash.com by Mira Bozhko, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Грецкие орехи

Состав и свойства грецких орехов

Грецкие орехи — настоящая кладезь полезных веществ.

Они содержат:

полезные жиры;

витамин D;

клетчатку;

кальций, натрий, калий, магний и железо.

Благодаря этому они положительно влияют на здоровье сердца, память, репродуктивную функцию, сон и пищеварение. А еще грецкие орехи помогают восполнить дефицит питательных веществ и укрепить организм.

Борьба с холестерином

Грецкие орехи — ваш союзник в борьбе с "плохим" холестерином. Исследование, опубликованное в 2021 году в журнале Circulation, показало: пожилые люди, которые съедали по две порции орехов ежедневно в течение двух лет, снизили уровень холестерина до безопасного уровня.

Омега-3 и когнитивное здоровье

"Грецкие орехи содержат жирные кислоты омега-3 и антиоксиданты, которые оказывают противовоспалительное действие, борются с окислительным стрессом и замедляют развитие когнитивных нарушений", — отмечает диетолог Самина Каллоо.

Как включить орехи в рацион

Чтобы орехи стали полезной привычкой, не обязательно заставлять себя есть их ежедневно. Каллоо рекомендует:

держать орехи на видном месте, чтобы периодически брать несколько ядер;

добавлять их в салаты, тесто для блинов, йогурты или даже фарш.

Оптимальная норма составляет 25-55 граммов в сутки — это примерно горсть. Однако перед тем, как вводить орехи в рацион, важно проконсультироваться с врачом, особенно если есть риск аллергии.

Уточнения

Оре́х гре́цкий — вид деревьев рода Орех семейства Ореховые (Juglandaceae). Известная издревле ценная плодовая культура.



