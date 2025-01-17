Сладкий и полезный: нежный шоколадный кекс с творожной начинкой

Шоколадный кекс станет отличным дополнением к утреннему завтраку или праздничному чаепитию в кругу семьи. Этот нежный воздушный десерт с начинкой из творога обязательно порадует как взрослых, так и детей. Главное — не забывать о хорошем настроении и следовать рецепту.
Фото: commons.wikimedia.org by James Petts, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Шоколадный кекс
Ингредиенты:
Для теста:
Яйца — 2 шт.
Сливочное масло — 100 г
Тёмный шоколад — 100 г
Мука — 110 г
Сахар — 100 г
Разрыхлитель — 0,5 ч. л.
Ванилин — щепотка
Соль — щепотка
Для начинки:
Творог — 350 г
Яйцо — 1 шт.
Сахар — 50 г
Ванилин
Процесс приготовления:
Растопите сливочное масло и шоколад на водяной бане или в микроволновке, следя, чтобы они не перегрелись.
Взбейте яйца с сахаром и солью до образования пены.
Соедините растопленный шоколад с яичной смесью, аккуратно перемешивая.
Постепенно добавьте муку, разрыхлитель и ванилин. Замешивайте тесто не венчиком, а силиконовой лопаткой, чтобы сохранить его пышность.
Готовое тесто должно иметь консистенцию густой сметаны.
Протрите творог через сито, чтобы сделать его более гладким и нежным.
Соедините творог с яйцом, сахаром и ванилином, слегка взбейте блендером.
Выстелите форму для кексов пергаментом, смоченным в воде, чтобы тесто не прилипало.
Выложите в форму половину шоколадного теста.
Сверху добавьте слой творожной начинки.
Завершите сборку оставшимся шоколадным тестом.
Выпекайте кекс в разогретой до 180 градусов духовке 45-50 минут. Проверяйте готовность зубочисткой.
После готовности оставьте кекс остывать на решетке.
Уточнения
Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.
Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.