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Сладкий и полезный: нежный шоколадный кекс с творожной начинкой

Еда

Шоколадный кекс станет отличным дополнением к утреннему завтраку или праздничному чаепитию в кругу семьи. Этот нежный воздушный десерт с начинкой из творога обязательно порадует как взрослых, так и детей. Главное — не забывать о хорошем настроении и следовать рецепту.

Шоколадный кекс
Фото: commons.wikimedia.org by James Petts, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Шоколадный кекс

Ингредиенты:

Для теста:

  • Яйца — 2 шт.
  • Сливочное масло — 100 г
  • Тёмный шоколад — 100 г
  • Мука — 110 г
  • Сахар — 100 г
  • Разрыхлитель — 0,5 ч. л.
  • Ванилин — щепотка
  • Соль — щепотка

Для начинки:

  • Творог — 350 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Сахар — 50 г
  • Ванилин

Процесс приготовления:

  1. Растопите сливочное масло и шоколад на водяной бане или в микроволновке, следя, чтобы они не перегрелись.
  2. Взбейте яйца с сахаром и солью до образования пены.
  3. Соедините растопленный шоколад с яичной смесью, аккуратно перемешивая.
  4. Постепенно добавьте муку, разрыхлитель и ванилин. Замешивайте тесто не венчиком, а силиконовой лопаткой, чтобы сохранить его пышность.
  5. Готовое тесто должно иметь консистенцию густой сметаны.
  6. Протрите творог через сито, чтобы сделать его более гладким и нежным.
  7. Соедините творог с яйцом, сахаром и ванилином, слегка взбейте блендером.
  8. Выстелите форму для кексов пергаментом, смоченным в воде, чтобы тесто не прилипало.
  9. Выложите в форму половину шоколадного теста.
  10. Сверху добавьте слой творожной начинки.
  11. Завершите сборку оставшимся шоколадным тестом.
  12. Выпекайте кекс в разогретой до 180 градусов духовке 45-50 минут. Проверяйте готовность зубочисткой.
  13. После готовности оставьте кекс остывать на решетке.

Уточнения

Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.

Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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