Сладкий и полезный: нежный шоколадный кекс с творожной начинкой

Шоколадный кекс станет отличным дополнением к утреннему завтраку или праздничному чаепитию в кругу семьи. Этот нежный воздушный десерт с начинкой из творога обязательно порадует как взрослых, так и детей. Главное — не забывать о хорошем настроении и следовать рецепту.

Фото: commons.wikimedia.org by James Petts, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Шоколадный кекс

Ингредиенты:

Для теста:

Яйца — 2 шт.

Сливочное масло — 100 г

Тёмный шоколад — 100 г

Мука — 110 г

Сахар — 100 г

Разрыхлитель — 0,5 ч. л.

Ванилин — щепотка

Соль — щепотка

Для начинки:

Творог — 350 г

Яйцо — 1 шт.

Сахар — 50 г

Ванилин

Процесс приготовления:

Растопите сливочное масло и шоколад на водяной бане или в микроволновке, следя, чтобы они не перегрелись. Взбейте яйца с сахаром и солью до образования пены. Соедините растопленный шоколад с яичной смесью, аккуратно перемешивая. Постепенно добавьте муку, разрыхлитель и ванилин. Замешивайте тесто не венчиком, а силиконовой лопаткой, чтобы сохранить его пышность. Готовое тесто должно иметь консистенцию густой сметаны. Протрите творог через сито, чтобы сделать его более гладким и нежным. Соедините творог с яйцом, сахаром и ванилином, слегка взбейте блендером. Выстелите форму для кексов пергаментом, смоченным в воде, чтобы тесто не прилипало. Выложите в форму половину шоколадного теста. Сверху добавьте слой творожной начинки. Завершите сборку оставшимся шоколадным тестом. Выпекайте кекс в разогретой до 180 градусов духовке 45-50 минут. Проверяйте готовность зубочисткой. После готовности оставьте кекс остывать на решетке.

Уточнения

Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.



Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.

