Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Финский метод выращивания: как клубника становится особенно сладкой
Как выбраться из снежного плена: секреты для водителей
Восстановление исторического единства: политолог Аграновский заявил о реинтеграции Украины
Почему стоит поработать в авиации — опыт российской бортпроводницы
Странные тренды прошлого, которые снова в моде
Исследование показывает, что обладатели этой группы крови живут дольше
Запрет Волочковой загорать топлес на Мальдивах привёл к неожиданным результатам
Пробежки в одиночестве — абсолютный контроль над телом и разумом
Пломбир на экспорт: Вологодская область направила в Китай 10 тонн мороженого

Жарьте без забот: что поможет избавить вас от масляных брызг

2:18
Еда

Вы хотите приготовить идеально хрустящие стейки или аппетитные жареные чипсы, но знаете, что процесс жарки превращается в настоящее испытание из-за брызг горячего масла, которые разлетаются по всей кухне. Однако есть простое решение, которое избавит вас от этих хлопот и сэкономит время на уборку.

Сковорода
Фото: freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сковорода

Основная проблема классических сковород — их низкие края. Когда масло нагревается, горячие капли неизбежно попадают на кухонную стойку, пол или даже на вашу кожу. Но эта проблема легко решаема, уверяет чешское издание ireceptar.cz.

Использование высокой кастрюли для жарки имеет множество преимуществ. Благодаря высоким стенкам масло не выплескивается за пределы емкости, что позволяет избежать брызг и ожогов. Большая глубина масла также способствует равномерному приготовлению блюд. Картошка фри, стейки и крокеты прожарятся со всех сторон, не пропитавшись жиром.

Для жарки выбирайте кастрюлю с достаточно глубокими стенками, но не слишком широкую. Материал кастрюли может быть разным: нержавеющая сталь, чугун или специальная сковорода с корзиной для удобства извлечения готовой еды. Просто поднимите корзину, дайте стечь лишнему маслу, и блюдо готово.

Если вы волнуетесь, что в кастрюле будет сложнее жарить, чем на сковороде, не беспокойтесь. Главное — поддерживать правильную температуру масла. Оптимальная температура составляет около 180 градусов Цельсия. Если у вас нет кухонного термометра, можно воспользоваться простым способом. Поместите в масло кусочек теста: если оно сразу начинает шипеть и вокруг него появляются пузырьки, температура масла идеальна.

Попробуйте использовать эту маленькую, но эффективную хитрость, и вы заметите, насколько приятнее станет процесс приготовления жареных блюд. Вместо того чтобы тратить время на уборку и лечение мелких ожогов, вы сможете полностью сосредоточиться на достижении идеального результата. Добавьте на свою кухню одну такую кастрюлю, и процесс жарки станет намного проще.

Уточнения

Сковорода́ — посуда для (в основном) жарки (жарения), тушения, выпекания и разогрева пищи.
 

Кастрю́ля (от фр. casserolle через нем. Kastrol, Kasserolle) — посуда, чаша для приготовления еды на кухонной плите; имеет плоское дно и высокие, как правило, прямые борта с двумя короткими ручками; закрывается крышкой. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Названа температура, при которой нужно стирать всё и всегда в стиральной машине
Недвижимость
Названа температура, при которой нужно стирать всё и всегда в стиральной машине Аудио 
Метановая бомба — как подрыв Северного потока стал катализатором экологического кризиса
Наука и техника
Метановая бомба — как подрыв Северного потока стал катализатором экологического кризиса Аудио 
Владимир Пресняков показал фото с отдыха с женой и детьми
Шоу-бизнес
Владимир Пресняков показал фото с отдыха с женой и детьми Аудио 
Популярное
Метановая бомба — как подрыв Северного потока стал катализатором экологического кризиса

Исследование, проведенное европейскими учеными, обнаружило, что после инцидента в атмосферу было выброшено 465 тысяч тонн метана.

Метановая бомба — как подрыв Северного потока стал катализатором экологического кризиса
Эти сорта томатов обеспечат урожай даже при минимальном уходе
Эти сорта томатов обеспечат урожай даже при минимальном уходе
Владимир Пресняков показал фото с отдыха с женой и детьми
Зачем сыпать соль в унитаз? Этот лайфхак вам очень поможет
История создания ракеты Калибр: от концепции до современного оружия Дмитрий Плотников Во Вьетнаме обнаружен морской деликатес с головой Дарта Вейдера из Звёздных войн Игорь Буккер Русины — секретное оружие России, пока не задействованное Любовь Степушова
Какой водой нельзя заваривать кофе: ошибки, которые портят вкус
Именно такая температура должна быть в вашем доме зимой
Без отопления и газа: в Германии построили дом будущего
Без отопления и газа: в Германии построили дом будущего
Последние материалы
Финский метод выращивания: как клубника становится особенно сладкой
Как выбраться из снежного плена: секреты для водителей
Восстановление исторического единства: политолог Аграновский заявил о реинтеграции Украины
Почему стоит поработать в авиации — опыт российской бортпроводницы
Странные тренды прошлого, которые снова в моде
Исследование показывает, что обладатели этой группы крови живут дольше
Жарьте без забот: что поможет избавить вас от масляных брызг
Запрет Волочковой загорать топлес на Мальдивах привёл к неожиданным результатам
Пробежки в одиночестве — абсолютный контроль над телом и разумом
Пломбир на экспорт: Вологодская область направила в Китай 10 тонн мороженого
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.