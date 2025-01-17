Жарьте без забот: что поможет избавить вас от масляных брызг

2:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Вы хотите приготовить идеально хрустящие стейки или аппетитные жареные чипсы, но знаете, что процесс жарки превращается в настоящее испытание из-за брызг горячего масла, которые разлетаются по всей кухне. Однако есть простое решение, которое избавит вас от этих хлопот и сэкономит время на уборку.

Фото: freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сковорода

Основная проблема классических сковород — их низкие края. Когда масло нагревается, горячие капли неизбежно попадают на кухонную стойку, пол или даже на вашу кожу. Но эта проблема легко решаема, уверяет чешское издание ireceptar.cz.

Использование высокой кастрюли для жарки имеет множество преимуществ. Благодаря высоким стенкам масло не выплескивается за пределы емкости, что позволяет избежать брызг и ожогов. Большая глубина масла также способствует равномерному приготовлению блюд. Картошка фри, стейки и крокеты прожарятся со всех сторон, не пропитавшись жиром.

Для жарки выбирайте кастрюлю с достаточно глубокими стенками, но не слишком широкую. Материал кастрюли может быть разным: нержавеющая сталь, чугун или специальная сковорода с корзиной для удобства извлечения готовой еды. Просто поднимите корзину, дайте стечь лишнему маслу, и блюдо готово.

Если вы волнуетесь, что в кастрюле будет сложнее жарить, чем на сковороде, не беспокойтесь. Главное — поддерживать правильную температуру масла. Оптимальная температура составляет около 180 градусов Цельсия. Если у вас нет кухонного термометра, можно воспользоваться простым способом. Поместите в масло кусочек теста: если оно сразу начинает шипеть и вокруг него появляются пузырьки, температура масла идеальна.

Попробуйте использовать эту маленькую, но эффективную хитрость, и вы заметите, насколько приятнее станет процесс приготовления жареных блюд. Вместо того чтобы тратить время на уборку и лечение мелких ожогов, вы сможете полностью сосредоточиться на достижении идеального результата. Добавьте на свою кухню одну такую кастрюлю, и процесс жарки станет намного проще.

Уточнения

Сковорода́ — посуда для (в основном) жарки (жарения), тушения, выпекания и разогрева пищи.





Кастрю́ля (от фр. casserolle через нем. Kastrol, Kasserolle) — посуда, чаша для приготовления еды на кухонной плите; имеет плоское дно и высокие, как правило, прямые борта с двумя короткими ручками; закрывается крышкой.

