Хитрость, которая позволяет готовить бобовые без замачивания: ускоряем приготовление фасоли

2:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Как долго нужно замачивать фасоль? Бобовые, богатые белком, клетчаткой и различными витаминами, являются важной частью вегетарианской и других диет. Их ценность для здорового питания неоспорима, однако многие считают, что подготовка бобовых занимает много времени. Однако существует простой способ значительно ускорить этот процесс.

Фото: flickr.com by Veganbaking.net, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Чёрная фасоль

Вопрос о том, как долго замачивать фасоль, актуален для многих. В современном ритме жизни не всегда удается спланировать прием пищи заранее, не говоря уже о том, чтобы заблаговременно замочить фасоль или чечевицу. Однако существует эффективный метод с использованием пищевой соды, который помогает ускорить приготовление бобовых.

Длительное замачивание бобовых необходимо не только для того, чтобы они стали мягкими после приготовления, но и для снижения содержания олигосахаридов. Эти вещества могут вызывать вздутие живота, поэтому особенно важно замачивать фасоль и чечевицу. Белая фасоль, нут и другие бобовые требуют особого внимания.

Если у вас мало времени на приготовление блюда из фасоли, вы можете воспользоваться методом с пищевой содой. Небольшое количество соды изменяет pH воды, ускоряя размягчение семян и частично снижая содержание олигосахаридов. Однако после замачивания семена необходимо тщательно промыть и отварить в пресной воде.

Пищевая сода — полезный помощник на кухне, но ее избыток может привести к потере ценных витаминов, например, витамина B1, и раздражению желудка. Поэтому рекомендуется использовать соду умеренно, рассматривая ее как экстренный метод.

Пищевая сода имеет долгую историю использования в индийской кухне, особенно в районах с жесткой водой, затрудняющей приготовление пищи. Она не только ускоряет процесс готовки, но и помогает сохранять естественный цвет и текстуру продуктов, являясь важной частью местных кулинарных традиций.

Уточнения

Фасо́ль (лат. Phaséolus) — типовой род растений семейства Бобовые (Fabaceae), объединяющий около 97 видов в более тёплых областях обоих полушарий.



Гидрокарбона́т на́трия (лат. Natrii hydrocarbonas), другие названия: бикарбона́т на́трия, питьева́я или пищева́я со́да, двууглеки́слый на́трий — неорганическое вещество, натриевая кислая соль угольной кислоты с химической формулой NaHCO 3 .



