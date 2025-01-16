Выпечка на любой случай: как сделать красивый пирог

Этот пирог напоминает букет роз, где каждый элемент выглядит как лепесток. Его основа — мягкое дрожжевое тесто с ароматной начинкой из масла, сахара и корицы. Дополните его изюмом или цедрой лимона для ещё более насыщенного вкуса.
Идеальные ингредиенты для теста
Этапы приготовления
1. Подготовка опары
Нагрейте молоко до температуры 37-40 °C. Добавьте 2 ст. л. муки, 1 ч. л. сахара и дрожжи. Перемешайте и оставьте на 20 минут. Через 5 минут должна появиться пена — это сигнал, что дрожжи начали работать.
2. Замес теста
В миске смешайте оставшуюся муку, сахар, яйца и цедру лимона. Влейте опару, замесите тесто. Оставьте его подниматься в тёплом месте на 2 часа.
3. Формирование пирога
Раскатайте тесто в пласт толщиной 1 см. Разотрите масло с сахаром и корицей, равномерно распределите по тесту. Скатайте его в рулет и нарежьте ломтиками одинаковой толщины.
4. Выпечка
Выложите ломтики в форму с пергаментом. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 45 минут.
5. Финальные штрихи
Горячий пирог смажьте смесью из масла и сахара. Для декора используйте мяту и сахарную пудру.
Пиро́г (от праслав. *руrоgъ - "праздничный хлеб", от ст.‑слав. пир - "свадьба", от пити - "пить [хмельное]") — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.
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