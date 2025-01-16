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Выпечка на любой случай: как сделать красивый пирог

2:02
Еда

Этот пирог напоминает букет роз, где каждый элемент выглядит как лепесток. Его основа — мягкое дрожжевое тесто с ароматной начинкой из масла, сахара и корицы. Дополните его изюмом или цедрой лимона для ещё более насыщенного вкуса.

пирог
Фото: commons.wikimedia.org by Melissa Wang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
пирог

Идеальные ингредиенты для теста

  • Мука пшеничная — 2,5 стакана (325 г)
  • Сливочное масло — 180 г
  • Сахар — 140 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Сухие дрожжи — 1 ст. л.
  • Молоко — 0,5 стакана
  • Корица — 2 ст. л.
  • Лимон (цедра) — 1 шт.
  • Для смазывания:
  • Сливочное масло — 90 г
  • Сахар — 70 г

Этапы приготовления

1. Подготовка опары

Нагрейте молоко до температуры 37-40 °C. Добавьте 2 ст. л. муки, 1 ч. л. сахара и дрожжи. Перемешайте и оставьте на 20 минут. Через 5 минут должна появиться пена — это сигнал, что дрожжи начали работать.

2. Замес теста

В миске смешайте оставшуюся муку, сахар, яйца и цедру лимона. Влейте опару, замесите тесто. Оставьте его подниматься в тёплом месте на 2 часа.

3. Формирование пирога

Раскатайте тесто в пласт толщиной 1 см. Разотрите масло с сахаром и корицей, равномерно распределите по тесту. Скатайте его в рулет и нарежьте ломтиками одинаковой толщины.

4. Выпечка

Выложите ломтики в форму с пергаментом. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 45 минут.

5. Финальные штрихи

Горячий пирог смажьте смесью из масла и сахара. Для декора используйте мяту и сахарную пудру.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ - "праздничный хлеб", от ст.‑слав. пир - "свадьба", от пити - "пить [хмельное]") — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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