Выпечка на любой случай: как сделать красивый пирог

2:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот пирог напоминает букет роз, где каждый элемент выглядит как лепесток. Его основа — мягкое дрожжевое тесто с ароматной начинкой из масла, сахара и корицы. Дополните его изюмом или цедрой лимона для ещё более насыщенного вкуса.

Фото: commons.wikimedia.org by Melissa Wang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ пирог

Идеальные ингредиенты для теста

Мука пшеничная — 2,5 стакана (325 г)

Сливочное масло — 180 г

Сахар — 140 г

Яйца — 2 шт.

Сухие дрожжи — 1 ст. л.

Молоко — 0,5 стакана

Корица — 2 ст. л.

Лимон (цедра) — 1 шт.

Для смазывания:

Сливочное масло — 90 г

Сахар — 70 г

Этапы приготовления

1. Подготовка опары

Нагрейте молоко до температуры 37-40 °C. Добавьте 2 ст. л. муки, 1 ч. л. сахара и дрожжи. Перемешайте и оставьте на 20 минут. Через 5 минут должна появиться пена — это сигнал, что дрожжи начали работать.

2. Замес теста

В миске смешайте оставшуюся муку, сахар, яйца и цедру лимона. Влейте опару, замесите тесто. Оставьте его подниматься в тёплом месте на 2 часа.

3. Формирование пирога

Раскатайте тесто в пласт толщиной 1 см. Разотрите масло с сахаром и корицей, равномерно распределите по тесту. Скатайте его в рулет и нарежьте ломтиками одинаковой толщины.

4. Выпечка

Выложите ломтики в форму с пергаментом. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 45 минут.

5. Финальные штрихи

Горячий пирог смажьте смесью из масла и сахара. Для декора используйте мяту и сахарную пудру.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ - "праздничный хлеб", от ст.‑слав. пир - "свадьба", от пити - "пить [хмельное]") — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

