Как приготовить аппетитное пюре без капли молока

1:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие считают, что картофельное пюре невозможно сделать вкусным без молока или сливок. Однако это не так! Секрет вкусного гарнира кроется в правильной замене молочного компонента, которая не только не ухудшит блюдо, но и сделает его интереснее.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пюре

Сметана: нежность и насыщенность

Сметана — отличный выбор для тех, кто хочет придать пюре особую мягкость и кремовую текстуру. Этот кисломолочный продукт создаёт богатый вкус и добавляет приятный аромат.

Чтобы добиться идеальной консистенции, на 500 граммов картофеля достаточно добавить 3-4 столовые ложки сметаны. Главное — не переусердствовать, чтобы не сделать пюре слишком густым.

Бульон: лёгкость и аромат

Ещё одна отличная альтернатива молоку — мясной или овощной бульон. Этот ингредиент делает пюре более лёгким и менее калорийным, сохраняя его насыщенный вкус.

Такой вариант подойдёт для тех, кто следит за фигурой, но не хочет жертвовать вкусом любимого блюда. Важно использовать горячий бульон, чтобы он лучше смешивался с картофелем.

Советы по приготовлению

Выбор картофеля. Используйте сорта с высоким содержанием крахмала — они придают пюре воздушность.

Используйте сорта с высоким содержанием крахмала — они придают пюре воздушность. Добавки . Кроме сметаны и бульона, можно экспериментировать с оливковым маслом или кокосовым молоком для создания оригинального вкуса.

. Кроме сметаны и бульона, можно экспериментировать с оливковым маслом или кокосовым молоком для создания оригинального вкуса. Текстура. Чтобы пюре было гладким, используйте толкушку или специальный пресс. Избегайте блендера — он делает массу липкой.

Картофельное пюре без молока — это не только возможно, но и вкусно! Попробуйте заменить молочный компонент сметаной или бульоном, чтобы создать блюдо, которое понравится всей семье.

Уточнения

Карто́фельное пюре́ (от фр. Purée, рег. толчёнка, толчо́нка) — пюре из картофеля.

