Советы по правильному хранению масла: забудьте о холодильнике

Подсолнечное масло — незаменимый продукт на кухне. Однако не все знают, что условия его хранения могут существенно влиять на вкус, аромат и качество. Где же лучше хранить этот продукт, чтобы он оставался свежим как можно дольше?
Подсолнечное масло крайне чувствительно к солнечному свету и перепадам температуры. Если бутылка находится на столешнице рядом с плитой или хранится в холодильнике, продукт может потерять свои свойства.
Свет ускоряет окислительные процессы, из-за чего масло может приобрести неприятный вкус и запах. Кроме того, перепады температур также негативно сказываются на качестве. Оптимальный диапазон хранения масла — от 5 до 20 градусов.
Самым подходящим местом для хранения станет кухонный шкаф или кладовая. Важно, чтобы место было защищено от прямых солнечных лучей и оставалось стабильным по температуре.
Помните также, что масло должно быть плотно закрыто. Длительный контакт с воздухом может способствовать окислению и ухудшению вкусовых качеств продукта.
Хотя многие производители используют пластиковые бутылки, идеальным выбором будет стеклянная тара тёмного цвета. Она надёжно защищает содержимое от света и сохраняет свежесть масла дольше.
Если вы хотите, чтобы подсолнечное масло дольше сохраняло свои вкусовые и ароматические свойства, храните его правильно. Выберите защищённое от света место с умеренной температурой, плотно закрывайте бутылку и, если возможно, используйте стеклянные контейнеры.
Подсо́лнечное ма́сло - растительное масло, получаемое из семян масличных сортов подсолнечника масличного.
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