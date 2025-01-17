Как избежать засыхания сыра? Советы, которые работают

Как правильно хранить сыр, чтобы он не испортился и не потерял вкусовые качества? Ответ на этот вопрос зависит от типа сыра. Эксперты рассказали, какие методы хранения подходят для разных сортов.
Главная задача — защитить сыр от бактерий и чрезмерной влаги, одновременно не давая ему засохнуть. При этом условия хранения зависят от вида сыра.
Твёрдые сорта, такие как пармезан, лучше всего хранить в пищевой плёнке. Полутвёрдые сыры также подойдут для такого способа упаковки. Пергамент или вощеная бумага для этих сортов не рекомендуется, так как сыр может быстро высохнуть.
Сыры с высоким содержанием влаги, такие как моцарелла, фета, брынза и адыгейский сыр, требуют особого подхода.
Храните сыр в холодильнике, но избегайте размещения его на дверце. Частые перепады температуры и влажности негативно сказываются на продукте. Убирайте сыр вглубь холодильника, где температура остаётся более стабильной.
Морозилка подходит только для твёрдых и полутвёрдых сыров. Их можно замораживать целыми кусками, кубиками, стружкой или слайсами. Мягкие сыры в морозилке теряют текстуру и покрываются льдом, поэтому такой способ для них не подходит.
Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. Применяется обычно для хранения пищи, лекарств или предметов, требующих хранения в прохладном месте или при отрицательных температурах. В развитых странах бытовой холодильник имеется почти в каждой семье. Работа холодильника основана на использовании холодильной установки, переносящей тепло из рабочей камеры холодильника наружу, где оно рассеивается во внешнюю среду.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
В Амазонке обнаружен новый вид гигантской анаконды. Шокирующее открытие.