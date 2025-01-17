Как избежать засыхания сыра? Советы, которые работают

1:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Как правильно хранить сыр, чтобы он не испортился и не потерял вкусовые качества? Ответ на этот вопрос зависит от типа сыра. Эксперты рассказали, какие методы хранения подходят для разных сортов.

Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сыр

Общие правила хранения

Главная задача — защитить сыр от бактерий и чрезмерной влаги, одновременно не давая ему засохнуть. При этом условия хранения зависят от вида сыра.

Твёрдые и полутвёрдые сыры

Твёрдые сорта, такие как пармезан, лучше всего хранить в пищевой плёнке. Полутвёрдые сыры также подойдут для такого способа упаковки. Пергамент или вощеная бумага для этих сортов не рекомендуется, так как сыр может быстро высохнуть.

Мягкие сыры

Сыры с высоким содержанием влаги, такие как моцарелла, фета, брынза и адыгейский сыр, требуют особого подхода.

Заворачивайте их в пергамент или вощеную бумагу, чтобы они могли "дышать".

Затем поместите упакованный сыр в контейнер с крышкой.

Холодильник или морозилка

Храните сыр в холодильнике, но избегайте размещения его на дверце. Частые перепады температуры и влажности негативно сказываются на продукте. Убирайте сыр вглубь холодильника, где температура остаётся более стабильной.

Морозилка подходит только для твёрдых и полутвёрдых сыров. Их можно замораживать целыми кусками, кубиками, стружкой или слайсами. Мягкие сыры в морозилке теряют текстуру и покрываются льдом, поэтому такой способ для них не подходит.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. Применяется обычно для хранения пищи, лекарств или предметов, требующих хранения в прохладном месте или при отрицательных температурах. В развитых странах бытовой холодильник имеется почти в каждой семье. Работа холодильника основана на использовании холодильной установки, переносящей тепло из рабочей камеры холодильника наружу, где оно рассеивается во внешнюю среду.

