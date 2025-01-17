Эти повседневные предметы на вашей кухне могут быть смертельно опасны

1:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Хирург-ортопед Уилл Канг из Балтимора, опираясь на советы своей жены-онколога, составил список продуктов и кухонной утвари, которых он избегает, чтобы минимизировать риск онкологических заболеваний.

Фото: Freepik by senivpetro Кастрюля

Продукты, которые избегает врач

Конфеты с яркими красителями

Уилл Канг никогда не покупает конфеты, особенно те, которые продаются возле касс. Их яркие цвета достигаются с помощью химических красителей, содержащих бензол — канцероген, способный нанести серьёзный вред организму.

Уилл Канг никогда не покупает конфеты, особенно те, которые продаются возле касс. Их яркие цвета достигаются с помощью химических красителей, содержащих бензол — канцероген, способный нанести серьёзный вред организму. Переработанное мясо

Копчёности, хот-доги, мясные нарезки — все эти продукты содержат нитраты, которые продлевают срок годности, но одновременно повышают риск развития рака.

Предметы утвари, от которых стоит отказаться

Антипригарные сковородки

Покрытия на таких сковородках при нагревании могут выделять вредные вещества, способные нарушать гормональный фон.

Покрытия на таких сковородках при нагревании могут выделять вредные вещества, способные нарушать гормональный фон. Пластиковая посуда, особенно чёрного цвета

В пластике, особенно переработанном, содержатся химические соединения, которые могут привести к сбою в работе организма и спровоцировать развитие онкологических заболеваний.

Альтернатива: безопасная посуда

В доме Уилла Канга используют только кастрюли и сковородки из нержавеющей стали и чугуна, а также деревянные и металлические ложки и лопатки.

"Эти материалы безопасны и долговечны", — пояснил хирург.

Уточнения

Кухня — помещение для приготовления пищи.

