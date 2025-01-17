Эти повседневные предметы на вашей кухне могут быть смертельно опасны

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1:30
Еда

Хирург-ортопед Уилл Канг из Балтимора, опираясь на советы своей жены-онколога, составил список продуктов и кухонной утвари, которых он избегает, чтобы минимизировать риск онкологических заболеваний. 

Кастрюля
Фото: Freepik by senivpetro
Кастрюля

Продукты, которые избегает врач

  • Конфеты с яркими красителями
    Уилл Канг никогда не покупает конфеты, особенно те, которые продаются возле касс. Их яркие цвета достигаются с помощью химических красителей, содержащих бензол — канцероген, способный нанести серьёзный вред организму.
  • Переработанное мясо
    Копчёности, хот-доги, мясные нарезки — все эти продукты содержат нитраты, которые продлевают срок годности, но одновременно повышают риск развития рака.

Предметы утвари, от которых стоит отказаться

  • Антипригарные сковородки
    Покрытия на таких сковородках при нагревании могут выделять вредные вещества, способные нарушать гормональный фон.
  • Пластиковая посуда, особенно чёрного цвета
    В пластике, особенно переработанном, содержатся химические соединения, которые могут привести к сбою в работе организма и спровоцировать развитие онкологических заболеваний.

Альтернатива: безопасная посуда

В доме Уилла Канга используют только кастрюли и сковородки из нержавеющей стали и чугуна, а также деревянные и металлические ложки и лопатки.

"Эти материалы безопасны и долговечны", — пояснил хирург.

Уточнения

Кухня  помещение для приготовления пищи.

 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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