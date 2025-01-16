Простой и вкусный рецепт тёртого пирога

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Ингредиенты

Мука — 500 г. Сахар — 200 г. Сливочное масло — 250 г. Яйцо — 1 шт. Разрыхлитель — 1 ч. л. Ванильный сахар — 10 г (по желанию). Варенье или джем для начинки.

Приготовление

1. Подготовка теста. В большой миске смешайте муку, разрыхлитель и ванильный сахар. Добавьте холодное сливочное масло, нарезанное кубиками. Руками перетрите смесь до состояния крошки. Можно использовать кухонный комбайн или блендер. Отделите примерно треть получившейся массы и уберите её в холодильник — она понадобится позже для посыпки сверху.

Фото: flickr.com by James Petts, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Яблочный пирог с крошкой

2. Замешивание теста. К оставшимся двум третям добавьте яйцо и половину сахара. Замесите тесто руками до однородного состояния.

3. Формирование пирога. Возьмите форму для запекания (примерно 20х30 см), слегка смажьте её маслом. Равномерно распределите тесто по дну формы, формируя бортики высотой около 1-2 см. Положите варенье или джем на тесто, равномерно распределяя его по всей поверхности.

4. Посыпка. Достаньте из холодильника отложенную ранее часть крошек и равномерно посыпьте ими поверхность пирога.

5. Выпекание. Разогрейте духовку до 180°C. Выпекайте пирог 25-30 минут, пока верхушка не станет золотистой. После выпечки дайте пирогу немного остыть перед тем, как нарезать его на порции.

Уточнения

Тёртый пирог (тёртое печенье) — кондитерское изделие с начинкой, которое готовится из натёртого песочного, предварительно замороженного теста.

