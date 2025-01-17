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Живая рыба дома: как её правильно хранить

1:20
Еда

Рыба — это не только вкусный, но и чрезвычайно полезный продукт, который идеально вписывается в здоровый рацион. Однако даже самый лучший рецепт не спасёт блюдо, если рыба была неправильно сохранена.

Рыбный магазин
Фото: freepik.com by drobotdean, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рыбный магазин

Хранение рыбы: что важно знать

По словам нутрициолога Алены Денисовой, лучший способ сохранить рыбу — заморозить её. Но перед этим важно правильно подготовить продукт: заверните рыбу в пергамент, а затем поместите в полиэтиленовый пакет.

Сроки хранения в морозилке

Не вся рыба одинаково хорошо переносит заморозку.

Сардины сохраняют свои свойства всего месяц.
Минтай может лежать в морозилке целый год, не теряя ни вкуса, ни пользы.

Охлаждённая рыба

Если вы покупаете охлаждённую рыбу, помните, что её нужно приготовить в ближайшее время. Чтобы продлить свежесть, обложите рыбу льдом и храните при температуре от 0 до -2°C.

"В таком состоянии она может пролежать около недели", — отметила эксперт.

Живая рыба

Для хранения живой рыбы нутрициолог рекомендует использовать термопакет со льдом. Однако такой способ подходит лишь на короткое время — максимум сутки. После этого рыба начнёт стремительно портиться.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. Применяется обычно для хранения пищи, лекарств или предметов, требующих хранения в прохладном месте или при отрицательных температурах.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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