Живая рыба дома: как её правильно хранить

Рыба — это не только вкусный, но и чрезвычайно полезный продукт, который идеально вписывается в здоровый рацион. Однако даже самый лучший рецепт не спасёт блюдо, если рыба была неправильно сохранена.
По словам нутрициолога Алены Денисовой, лучший способ сохранить рыбу — заморозить её. Но перед этим важно правильно подготовить продукт: заверните рыбу в пергамент, а затем поместите в полиэтиленовый пакет.
Не вся рыба одинаково хорошо переносит заморозку.
Сардины сохраняют свои свойства всего месяц.
Минтай может лежать в морозилке целый год, не теряя ни вкуса, ни пользы.
Если вы покупаете охлаждённую рыбу, помните, что её нужно приготовить в ближайшее время. Чтобы продлить свежесть, обложите рыбу льдом и храните при температуре от 0 до -2°C.
"В таком состоянии она может пролежать около недели", — отметила эксперт.
Для хранения живой рыбы нутрициолог рекомендует использовать термопакет со льдом. Однако такой способ подходит лишь на короткое время — максимум сутки. После этого рыба начнёт стремительно портиться.
Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. Применяется обычно для хранения пищи, лекарств или предметов, требующих хранения в прохладном месте или при отрицательных температурах.
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