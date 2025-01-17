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Вредная альтернатива: чем опасно безалкогольное шампанское

1:23
Еда

Популярный напиток, который часто появляется на праздничных столах, может оказаться вреднее, чем кажется. Терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал о негативном влиянии безалкогольного шампанского на здоровье.

Бокал шампанского
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Бокал шампанского

Вред для желудка

По словам эксперта, безалкогольное шампанское содержит значительно больше углекислого газа и сахара, чем обычные лимонады. Это делает его особенно опасным для желудка.

«Большое количество газа приводит к повышению углекислоты, что может спровоцировать гастрит или обострение язвы у тех, кто уже имеет проблемы с желудочно-кишечным трактом», — пояснил Кондрахин.

Противопоказания

Люди с диабетом. Напиток содержит много углеводов, что приводит к резкому скачку уровня сахара в крови.
Дети. Для них лучше выбрать более полезные альтернативы, такие как соки или морсы.

Польза или иллюзия

Кондрахин отметил, что в детском шампанском нет никакой реальной пользы. Его единственное преимущество — это схожесть с алкогольным напитком, которая позволяет детям или людям, отказавшимся от спиртного, чувствовать себя вовлечёнными в праздничное застолье. Однако с точки зрения здоровья этот продукт скорее вреден, чем безобиден.

Уточнения

Са́харный диабе́т — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина. В результате развивается гипергликемия — стойкое увеличение содержания глюкозы в крови.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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