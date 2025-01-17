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Простой лайфхак: очистка картофеля без ножа и усилий

1:11
Еда

Очистка картофеля от кожуры часто превращается в самый нелюбимый этап готовки. Этот процесс занимает много времени и сил, что раздражает не только новичков на кухне, но и опытных кулинаров. Однако есть способ сделать эту задачу проще и быстрее.

Картофель в мешке
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Картофель в мешке

Издание со ссылкой на первоисточник поделилось малоизвестным лайфхаком, который поможет ускорить процесс.

Метод "контрастных ванн"

Вместо привычного ножа или овощечистки эксперты предлагают воспользоваться методом "контрастных ванн". Хитрость в том, чтобы подвергнуть картофель резкому перепаду температур.

Сначала погрузите клубни в кожуре в горячую воду.
Затем быстро переместите их в холодную воду.
Из-за перепада температур кожура начнёт отслаиваться от мякоти. Это позволяет легко и быстро очистить картофель без лишних усилий.

Подходит для всех видов картофеля

Этот способ универсален: он одинаково эффективен как для молодого, так и для старого картофеля. С его помощью вы сэкономите время и сделаете процесс подготовки корнеплодов к готовке приятнее.

Уточнения

Лайфха́к — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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