Простой лайфхак: очистка картофеля без ножа и усилий

Очистка картофеля от кожуры часто превращается в самый нелюбимый этап готовки. Этот процесс занимает много времени и сил, что раздражает не только новичков на кухне, но и опытных кулинаров. Однако есть способ сделать эту задачу проще и быстрее.
Издание со ссылкой на первоисточник поделилось малоизвестным лайфхаком, который поможет ускорить процесс.
Вместо привычного ножа или овощечистки эксперты предлагают воспользоваться методом "контрастных ванн". Хитрость в том, чтобы подвергнуть картофель резкому перепаду температур.
Сначала погрузите клубни в кожуре в горячую воду.
Затем быстро переместите их в холодную воду.
Из-за перепада температур кожура начнёт отслаиваться от мякоти. Это позволяет легко и быстро очистить картофель без лишних усилий.
Этот способ универсален: он одинаково эффективен как для молодого, так и для старого картофеля. С его помощью вы сэкономите время и сделаете процесс подготовки корнеплодов к готовке приятнее.
Лайфха́к — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.
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