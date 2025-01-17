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Какая закуска спасёт желудок от крепкого алкоголя

1:34
Еда

Правильная закуска к крепким напиткам не только делает процесс употребления более комфортным, но и помогает защитить организм от вредного воздействия алкоголя. Хирург и преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов рассказал, какие продукты лучше всего подходят для этой цели.

Водка
Фото: 500px.com by Юрий Самойлов, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Водка

Чем закусывать крепкие напитки

По словам Александра Умнова, идеальными закусками для крепкого алкоголя, включая водку, являются яйца и рис. Эти продукты обволакивают стенки желудка, защищая их от раздражающего воздействия алкоголя и уменьшая риск повреждений.

Кроме того, отличным выбором станут супы.

Среди них:

  • Борщ на нежирном бульоне,
  • Щи,
  • Супы из щавеля,
  • Супы-пюре.

Такие блюда не только снижают вредное влияние алкоголя, но и поддерживают желудочно-кишечный тракт.

Польза квашеной капусты

Квашеная капуста — ещё один замечательный вариант закуски. Она богата пробиотиками, которые улучшают микрофлору кишечника и помогают организму справляться с нагрузкой.

Чем запивать алкоголь

Если закуска не всегда удобна, альтернативой может стать правильный выбор напитков для запивания. Лучше всего к крепкому алкоголю подходят:

  • Несладкие компоты,
  • Фруктовые отвары,
  • Обычная вода без газа.

Эти напитки предотвращают обезвоживание, поддерживая организм во время употребления алкоголя.

Уточнения

Алкого́ль — в русском языке выступает как синоним для этанола (а также других спиртов) и алкогольных напитков (то есть напитков, содержащих этиловый спирт в существенных концентрациях).
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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