Какая закуска спасёт желудок от крепкого алкоголя

Правильная закуска к крепким напиткам не только делает процесс употребления более комфортным, но и помогает защитить организм от вредного воздействия алкоголя. Хирург и преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов рассказал, какие продукты лучше всего подходят для этой цели.
По словам Александра Умнова, идеальными закусками для крепкого алкоголя, включая водку, являются яйца и рис. Эти продукты обволакивают стенки желудка, защищая их от раздражающего воздействия алкоголя и уменьшая риск повреждений.
Кроме того, отличным выбором станут супы.
Среди них:
Такие блюда не только снижают вредное влияние алкоголя, но и поддерживают желудочно-кишечный тракт.
Квашеная капуста — ещё один замечательный вариант закуски. Она богата пробиотиками, которые улучшают микрофлору кишечника и помогают организму справляться с нагрузкой.
Если закуска не всегда удобна, альтернативой может стать правильный выбор напитков для запивания. Лучше всего к крепкому алкоголю подходят:
Эти напитки предотвращают обезвоживание, поддерживая организм во время употребления алкоголя.
Алкого́ль — в русском языке выступает как синоним для этанола (а также других спиртов) и алкогольных напитков (то есть напитков, содержащих этиловый спирт в существенных концентрациях).
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