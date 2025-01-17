Как правильно сочетать морепродукты для максимальной пользы

1:33 Your browser does not support the audio element. Еда

Морепродукты сами по себе чрезвычайно полезны, но их ценность можно значительно усилить, правильно подобрав гарнир. Диетолог Михаил Гинзбург рассказал, с чем лучше сочетать богатые белком продукты для достижения баланса и максимальной пользы.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Сервированные креветки

Идеальные гарниры к морепродуктам

По словам Михаила Гинзбурга, для морепродуктов важно выбирать гарниры, богатые сложными углеводами и пищевыми волокнами. Это помогает создать правильный баланс в рационе. Среди круп диетолог выделяет рис и гречку.

Особое внимание Гинзбург рекомендует уделять степени готовности риса — он должен быть слегка недоваренным, чтобы сохранить больше полезных свойств и улучшить пищеварение.

Овощи: свежие или квашеные

Овощи — ещё один важный компонент, который удваивает пользу морепродуктов. Диетолог отмечает, что квашеные овощи предпочтительнее свежих, поскольку они содержат полезные пробиотики, улучшающие микрофлору кишечника.

Польза крабового мяса

Ранее Михаил Гинзбург рассказывал о крабовом мясе, называя его уникальным продуктом. Оно стимулирует мозговую активность, замедляет процессы старения и помогает восполнить дефицит витамина D, что положительно сказывается на всех системах организма.

Крабовое мясо богато йодом, цинком, селеном и легкоусвояемым белком, благодаря чему оно не только полезно, но и сытно.

Уточнения

Морепроду́кты — пищевые продукты, добываемые в море, в том числе рыба, моллюски, ракообразные, иглокожие, водоросли, а также морские млекопитающие; некоторые источники не включают в этот термин позвоночных (рыбу и млекопитающих). В самом широком понимании включают также и пищевые продукты из пресноводных водоёмов.



