Как правильно сочетать морепродукты для максимальной пользы

Морепродукты сами по себе чрезвычайно полезны, но их ценность можно значительно усилить, правильно подобрав гарнир. Диетолог Михаил Гинзбург рассказал, с чем лучше сочетать богатые белком продукты для достижения баланса и максимальной пользы.
По словам Михаила Гинзбурга, для морепродуктов важно выбирать гарниры, богатые сложными углеводами и пищевыми волокнами. Это помогает создать правильный баланс в рационе. Среди круп диетолог выделяет рис и гречку.
Особое внимание Гинзбург рекомендует уделять степени готовности риса — он должен быть слегка недоваренным, чтобы сохранить больше полезных свойств и улучшить пищеварение.
Овощи — ещё один важный компонент, который удваивает пользу морепродуктов. Диетолог отмечает, что квашеные овощи предпочтительнее свежих, поскольку они содержат полезные пробиотики, улучшающие микрофлору кишечника.
Ранее Михаил Гинзбург рассказывал о крабовом мясе, называя его уникальным продуктом. Оно стимулирует мозговую активность, замедляет процессы старения и помогает восполнить дефицит витамина D, что положительно сказывается на всех системах организма.
Крабовое мясо богато йодом, цинком, селеном и легкоусвояемым белком, благодаря чему оно не только полезно, но и сытно.
Морепроду́кты — пищевые продукты, добываемые в море, в том числе рыба, моллюски, ракообразные, иглокожие, водоросли, а также морские млекопитающие; некоторые источники не включают в этот термин позвоночных (рыбу и млекопитающих). В самом широком понимании включают также и пищевые продукты из пресноводных водоёмов.
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