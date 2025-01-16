Гибридный график и лишние калории: неожиданный минус удалённой работы

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Удалённая работа имеет свои плюсы, но для здоровья она может оказаться не такой полезной. Как показало исследование приложения MyFitnessPal, люди, работающие из дома, часто перестают следить за своим питанием, что приводит к перееданию.

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Влияние удалёнки на питание

Гибкий график и работа из дома обычно рассматриваются как способ повысить производительность, но для здоровья они нередко становятся вызовом. Результаты опроса показали, что рацион удалённых сотрудников значительно отличается от тех, кто работает в офисе.

Большинство респондентов признались, что основную часть их рациона составляют перекусы вместо полноценной еды. В среднем удалённые работники потребляют на 800 калорий больше нормы каждый день.

Почему мы переедаем на удалёнке

Исследование выявило несколько причин:

Скука. 36% опрошенных признались, что перекусывают, чтобы "развлечься".

Привычка к вредной еде. 60% участников опроса признались, что дома намеренно выбирали вредные продукты.

Уточнения

Удалённая рабо́та — форма занятости, при которой работодатель и наёмный работник (или заказчик и исполнитель) находятся на значительном расстоянии друг от друга, передавая и получая техническое задание, результаты труда и оплату при помощи современных средств связи (изначально — факс, почтовые сообщения, в наши дни — преимущественно интернет).



