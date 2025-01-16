Секрет идеальной шаурмы: что изменится с новыми стандартами

Шаурма — один из самых популярных видов фастфуда, который любят за сочетание скорости, питательности и доступной цены. Однако с введением ГОСТа на это блюдо у потребителей возник новый вопрос: как изменится её качество, и стоит ли вообще включать шаурму в свой рацион?
Диетолог и нутрициолог Роман Пристанский отметил, что шаурма может быть сбалансированным продуктом, особенно если подойти к её приготовлению осознанно.
"В составе шаурмы нет ничего страшного, — пояснил специалист. — Если хочется снизить её калорийность, можно заменить привычные соусы. Вместо майонеза используйте красный соус, сметану или греческий йогурт. А если мясо сочное, соус можно убрать вовсе".
Несмотря на то, что шаурма часто воспринимается как простой и безопасный продукт, слухи о её составе и сомнения в качестве встречаются повсеместно. Введение ГОСТа должно изменить ситуацию в лучшую сторону.
Эти меры направлены на снижение риска отравлений и улучшение контроля за качеством продукта.
Фастфу́д — питание с уменьшенным временем приготовления и употребления пищи, с упрощёнными или упразднёнными столовыми приборами или вне стола. Для общественного быстрого питания предназначены рестораны быстрого питания, иногда так же, как и само питание, называемые фастфудами.
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Исследование, проведенное европейскими учеными, обнаружило, что после инцидента в атмосферу было выброшено 465 тысяч тонн метана.