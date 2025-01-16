Что лучше пить, чтобы железо успешно усваивалось

Апельсиновый сок — это не только освежающий напиток, но и помощник в борьбе с некоторыми заболеваниями. Его любят многие, но лишь немногие знают о его скрытых возможностях.
Доктор Александр Мясников рассказал, что апельсиновый сок может значительно усилить эффект препаратов, назначаемых при железодефицитной анемии.
Всё дело в его составе. Кислая среда цитрусовых благотворно влияет на усвоение железа в организме. Аскорбиновая кислота, которой особенно богат апельсиновый сок, помогает увеличить процент всасывания этого важного элемента.
"Препараты железа запивать апельсиновым соком обязательно. Это резко усиливает всасывание", — отметил врач.
Когда железо поступает в организм, его всасываемость напрямую зависит от среды, в которой оно оказывается. Щелочные напитки, такие как молоко, могут препятствовать усвоению железа, в то время как кислая среда апельсинового сока работает как катализатор. Благодаря этому организм получает больше пользы от препаратов.
Апельсиновый сок — продукт, получаемый из мякоти апельсинов. Различают «свежевыжатый (натуральный) апельсиновый сок», «апельсиновый сок прямого отжима» и «восстановленный апельсиновый сок» (нектар).
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Исследование, проведенное европейскими учеными, обнаружило, что после инцидента в атмосферу было выброшено 465 тысяч тонн метана.