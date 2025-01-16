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Что лучше пить, чтобы железо успешно усваивалось

1:13
Еда

Апельсиновый сок — это не только освежающий напиток, но и помощник в борьбе с некоторыми заболеваниями. Его любят многие, но лишь немногие знают о его скрытых возможностях.

Фрукты и сок
Фото: commons.wikimedia.org by public domain, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фрукты и сок

Доктор Александр Мясников рассказал, что апельсиновый сок может значительно усилить эффект препаратов, назначаемых при железодефицитной анемии.

Почему апельсиновый сок так эффективен

Всё дело в его составе. Кислая среда цитрусовых благотворно влияет на усвоение железа в организме. Аскорбиновая кислота, которой особенно богат апельсиновый сок, помогает увеличить процент всасывания этого важного элемента.

"Препараты железа запивать апельсиновым соком обязательно. Это резко усиливает всасывание", — отметил врач.

Как это работает

Когда железо поступает в организм, его всасываемость напрямую зависит от среды, в которой оно оказывается. Щелочные напитки, такие как молоко, могут препятствовать усвоению железа, в то время как кислая среда апельсинового сока работает как катализатор. Благодаря этому организм получает больше пользы от препаратов.

Уточнения

Апельсиновый сок — продукт, получаемый из мякоти апельсинов. Различают «свежевыжатый (натуральный) апельсиновый сок», «апельсиновый сок прямого отжима» и «восстановленный апельсиновый сок» (нектар).
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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