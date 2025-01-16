Этот ананасовый десерт станет хитом на вашем столе

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Лёгкий десерт с ананасом: просто, быстро и невероятно вкусно! Этот рецепт порадует вас минимальными усилиями и восхищением всей семьи.

Фото: Freepik by jcomp is licensed under Рublic domain Десерт

Что понадобится

Ананасы (в банке, кружочками или дольками) — 1 банка

Сметана — 200 мл

Сахар — 100 г

Ванильный сахар — 1 ч. л.

Для украшения: кокосовая стружка или измельчённые орехи

Шаг 1. Подготовка ананасов

Откройте банку с ананасами и слейте сироп. Выложите кусочки ананаса на плоское блюдо, распределяя их равномерно.



Шаг 2. Готовим крем

В глубокой миске соедините сметану, сахар и ванильный сахар. Взбейте всё до однородной консистенции. Попробуйте крем на вкус и при необходимости добавьте больше сахара.



Шаг 3. Сборка десерта

Покройте ананасы кремом, стараясь равномерно распределить его. Украсьте кокосовой стружкой или измельчёнными орехами, чтобы добавить хрустящий акцент.



Шаг 4. Охлаждение

Уберите блюдо в холодильник на минимум 30 минут. Это нужно, чтобы крем пропитал ананасы, а десерт стал нежным и освежающим.



Подавайте к столу и наслаждайтесь лёгкой сладостью с экзотическим вкусом!

Уточнения

Смета́на — жидкий кисломолочный продукт белого цвета густой консистенции, получаемый из сливок и закваски. По степени жирности варьируется от 10 до обычно 30 (реже 58) %.



