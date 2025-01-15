Как избавиться от гормонов и антибиотиков из магазинной курицы перед приготовлением

3:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Безопасность должна быть вашим главным приоритетом при приготовлении курицы. Многие фермеры используют гормоны и антибиотики для выращивания птицы, поэтому перед приготовлением мяса важно удалить возможные вредные вещества.

Фото: freepik.com by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сырая курица

Методы избавления от гормонов и антибиотиков

Для минимизации вредных веществ можно использовать проверенные методы:

Избегайте употребления бульона из магазинной курицы, так как при варке вредные вещества переходят в жидкость. Если хотите приготовить качественный бульон, используйте курицу местного производства. Удаляйте внутренние органы перед приготовлением, так как они могут содержать токсины. Снимайте кожу с курицы, чтобы уменьшить содержание вредных веществ.

Рецепт для замачивания:

1 литр воды;

3 столовые ложки соли;

сок половины лимона.

Замочите курицу в этой смеси на 2 часа, затем замените раствор и повторите процедуру. Это помогает удалить нежелательные вещества и улучшить вкус.

Альтернативно можно использовать газированную минеральную воду, которая не только удаляет токсины, но и делает мясо мягче.

Мыть или не мыть курицу?

По мнению экспертов, включая специалистов Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), мыть курицу перед приготовлением не рекомендуется. Это может привести к разбрызгиванию бактерий на кухонные поверхности, увеличивая риск заражения кампилобактером.

Лучше приготовить курицу до внутренней температуры 100 ℃, что уничтожает бактерии и делает мытье ненужным.

Как правильно подготовить курицу

Перед приготовлением:

Удалите упаковку с органами из полости. Подоткните крылышки под корпус, чтобы они не подгорели. Свяжите ножки кухонным шпагатом для равномерного приготовления.

7 правил безопасности при обращении с сырой курицей

Очистите инструменты. Используйте горячую мыльную воду или посудомоечную машину для дезинфекции ножей, досок и других принадлежностей. Готовьте при правильной температуре. Вставьте термометр в самую толстую часть мяса, избегая костей, чтобы убедиться, что температура достигла 100 ℃. Не мойте курицу. Это увеличивает риск распространения бактерий. Вместо этого используйте бумажные полотенца для сушки и немедленно выбрасывайте их. Избегайте пористых поверхностей. Деревянные разделочные доски и другие материалы с мелкими трещинами могут впитывать сок сырой курицы. Тщательно очищайте их горячей водой с мылом. Используйте отдельные доски. Для курицы используйте доску, которую можно мыть в посудомоечной машине, чтобы избежать перекрестного загрязнения. Часто мойте руки. После работы с сырой курицей тщательно мойте руки горячей водой с мылом. Дезинфицируйте кухонные поверхности. Протрите столешницы, дверные ручки, смеситель и другие поверхности, которые могли быть загрязнены.

Следуя этим советам, вы сможете приготовить безопасное и вкусное блюдо, избегая рисков для здоровья.