Как избавиться от гормонов и антибиотиков из магазинной курицы перед приготовлением

Безопасность должна быть вашим главным приоритетом при приготовлении курицы. Многие фермеры используют гормоны и антибиотики для выращивания птицы, поэтому перед приготовлением мяса важно удалить возможные вредные вещества.
Для минимизации вредных веществ можно использовать проверенные методы:
Избегайте употребления бульона из магазинной курицы, так как при варке вредные вещества переходят в жидкость. Если хотите приготовить качественный бульон, используйте курицу местного производства.
Удаляйте внутренние органы перед приготовлением, так как они могут содержать токсины.
Снимайте кожу с курицы, чтобы уменьшить содержание вредных веществ.
1 литр воды;
3 столовые ложки соли;
сок половины лимона.
Замочите курицу в этой смеси на 2 часа, затем замените раствор и повторите процедуру. Это помогает удалить нежелательные вещества и улучшить вкус.
Альтернативно можно использовать газированную минеральную воду, которая не только удаляет токсины, но и делает мясо мягче.
По мнению экспертов, включая специалистов Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), мыть курицу перед приготовлением не рекомендуется. Это может привести к разбрызгиванию бактерий на кухонные поверхности, увеличивая риск заражения кампилобактером.
Лучше приготовить курицу до внутренней температуры 100 ℃, что уничтожает бактерии и делает мытье ненужным.
Перед приготовлением:
Удалите упаковку с органами из полости.
Подоткните крылышки под корпус, чтобы они не подгорели.
Свяжите ножки кухонным шпагатом для равномерного приготовления.
Очистите инструменты. Используйте горячую мыльную воду или посудомоечную машину для дезинфекции ножей, досок и других принадлежностей.
Готовьте при правильной температуре. Вставьте термометр в самую толстую часть мяса, избегая костей, чтобы убедиться, что температура достигла 100 ℃.
Не мойте курицу. Это увеличивает риск распространения бактерий. Вместо этого используйте бумажные полотенца для сушки и немедленно выбрасывайте их.
Избегайте пористых поверхностей. Деревянные разделочные доски и другие материалы с мелкими трещинами могут впитывать сок сырой курицы. Тщательно очищайте их горячей водой с мылом.
Используйте отдельные доски. Для курицы используйте доску, которую можно мыть в посудомоечной машине, чтобы избежать перекрестного загрязнения.
Часто мойте руки. После работы с сырой курицей тщательно мойте руки горячей водой с мылом.
Дезинфицируйте кухонные поверхности. Протрите столешницы, дверные ручки, смеситель и другие поверхности, которые могли быть загрязнены.
Следуя этим советам, вы сможете приготовить безопасное и вкусное блюдо, избегая рисков для здоровья.
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