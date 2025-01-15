Почему чайные пакетики опасны для человека?

Чайные пакетики во время заваривания выделяют микропластик, который проникает в клетки кишечника человека и оказывает влияние на здоровье человека.

Фото: flickr.com by Pasi Mammela, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Чай в пакетика-пирамидках

Исследователи из Испании выяснили, что чайные пакетики на полимерной основе при заваривании выделяют миллионы микропластиков и нанопластиков. Эти частицы способны проникать в клетки кишечника человека, оттуда в кровоток и далее распространяться по всему организму.

Учёные обнаружили, что 1 мл заваренного пакетированного чая может содержать до 1,2 миллиарда частиц полипропилена, 135 миллионов частиц целлюлозы и 8,18 миллиона частиц нейлона.

Результаты исследования ясно дают понять, что нужно разработать стандартные методы оценки загрязнения микропластиком и принять необходимые меры. Авторы исследования отмечают, что растущее использование пластика в пищевых упаковках требует срочного решения проблемы и принятия мер по обеспечению безопасности пищевых продуктов для здоровья человека, пишет Ulysmedia.kz со ссылкой на специальную научно-исследовательскую работу.

Уточнения

Микропластик — мелкие (обычно размером меньше пяти миллиметров) частицы пластика.



Чайный пакетик — маленький мешочек из специальной фильтровальной бумаги, в котором находится чай. Он используется для быстрого заваривания чая кипятком или горячей водой. Одноразовый, но пригоден для повторного использования.

