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Почему чайные пакетики опасны для человека?

Еда

Чайные пакетики во время заваривания выделяют микропластик, который проникает в клетки кишечника человека и оказывает влияние на здоровье человека.

Чай в пакетика-пирамидках
Фото: flickr.com by Pasi Mammela, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Чай в пакетика-пирамидках

Исследователи из Испании выяснили, что чайные пакетики на полимерной основе при заваривании выделяют миллионы микропластиков и нанопластиков. Эти частицы способны проникать в клетки кишечника человека, оттуда в кровоток и далее распространяться по всему организму.

Учёные обнаружили, что 1 мл заваренного пакетированного чая может содержать до 1,2 миллиарда частиц полипропилена, 135 миллионов частиц целлюлозы и 8,18 миллиона частиц нейлона.

Результаты исследования ясно дают понять, что нужно разработать стандартные методы оценки загрязнения микропластиком и принять необходимые меры. Авторы исследования отмечают, что растущее использование пластика в пищевых упаковках требует срочного решения проблемы и принятия мер по обеспечению безопасности пищевых продуктов для здоровья человека, пишет Ulysmedia.kz со ссылкой на специальную научно-исследовательскую работу.

Уточнения

Микропластик — мелкие (обычно размером меньше пяти миллиметров) частицы пластика.

Чайный пакетик — маленький мешочек из специальной фильтровальной бумаги, в котором находится чай. Он используется для быстрого заваривания чая кипятком или горячей водой. Одноразовый, но пригоден для повторного использования.

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Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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