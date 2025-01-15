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Компот из мандаринов: лучшее решение для любителей цитрусовых

1:02
Еда

Компот из мандаринов — замечательный способ по-новому насладиться цитрусовыми вкусами. Для создания этого освежающего напитка вам понадобятся всего несколько ингредиентов.

компот из мандаринов
Фото: freepik by Designed by Freepik
компот из мандаринов

Сначала подготовьте 500 г мандаринов. Хорошо промойте их под холодной водой, затем очистите от кожуры и удалите косточки, если они имеются. Мандарины можно нарезать на дольки или оставить целыми, на ваш выбор.

В кастрюле доведите до кипения 2 литра воды. Затем опустите туда подготовленные мандарины. Для придания аромата и легкой сладости добавьте 100 г сахара — его количество можно настроить по своему вкусу.

После этого дайте компоту покипеть на небольшом огне около 10-15 минут, чтобы мандарины выпустили свои соки. В завершение добавьте немного лимонного сока для освежающего оттенка. Компот прекрасно подходит как в теплом, так и в охлажденном виде.

Уточнения

Компо́т (от фр. compote через нем. Kompott) — десертный напиток из фруктов или ягод, либо отвар фруктов в сиропе, а также смесь сухофруктов или сушёных ягод и фруктов, либо фруктовые или ягодные консервы.

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Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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