Компот из мандаринов: лучшее решение для любителей цитрусовых

1:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Компот из мандаринов — замечательный способ по-новому насладиться цитрусовыми вкусами. Для создания этого освежающего напитка вам понадобятся всего несколько ингредиентов.

Фото: freepik by Designed by Freepik компот из мандаринов

Сначала подготовьте 500 г мандаринов. Хорошо промойте их под холодной водой, затем очистите от кожуры и удалите косточки, если они имеются. Мандарины можно нарезать на дольки или оставить целыми, на ваш выбор.

В кастрюле доведите до кипения 2 литра воды. Затем опустите туда подготовленные мандарины. Для придания аромата и легкой сладости добавьте 100 г сахара — его количество можно настроить по своему вкусу.

После этого дайте компоту покипеть на небольшом огне около 10-15 минут, чтобы мандарины выпустили свои соки. В завершение добавьте немного лимонного сока для освежающего оттенка. Компот прекрасно подходит как в теплом, так и в охлажденном виде.

Уточнения

Компо́т (от фр. compote через нем. Kompott) — десертный напиток из фруктов или ягод, либо отвар фруктов в сиропе, а также смесь сухофруктов или сушёных ягод и фруктов, либо фруктовые или ягодные консервы.

