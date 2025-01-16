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Лайфхак, который спасет вас от слез при работе с луком

1:16
Еда

Множество лайфхаков обещают избавить вас от слез при нарезке лука, но не все из них действительно работают. Замораживание или нагревание луковицы в микроволновке для большинства людей оказываются малоэффективными.

Резка лука
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Резка лука

Однако эксперты предложили простой и действенный способ, который действительно поможет снизить дискомфорт.

Почему лук вызывает слезы

Когда вы нарезаете лук, выделяется фермент, который вступает в реакцию с воздухом, образуя серные соединения. Эти вещества раздражают глаза, воздействуя на нервные окончания, и провоцируют слезы.

Решение: маска с клапаном

Чтобы избежать слез, используйте маску с клапаном. Она создаёт барьер между глазами и серными испарениями, предотвращая их попадание на слизистую. Этот метод прост, доступен и гарантирует комфорт при работе с луком.

Как минимизировать запах

После нарезки лука обязательно вымойте нож и разделочную доску. Это предотвратит распространение едкого запаха на другие продукты и сохранит свежесть на кухне.


Применяя эти простые советы, вы сможете готовить с луком, не переживая о слезах и неприятных запахах.

Уточнения

Лук (растение) (лат. Allium) — род двулетних и многолетних травянистых растений семейства Амаралисовые.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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