Щи, как у бабушки: классический рецепт на говяжьем бульоне

1:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Говорят, вкус детства живёт в тех самых "бабушкиных" рецептах. Один из таких — ароматные домашние щи, которые согревают не только тело, но и душу. Это блюдо идеально подходит для холодного времени года и наполняет дом уютом и теплом.

Фото: commons.wikimedia.org by Ostolob, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Щи из капусты

Ингредиенты для "бабушкиных" щей:

Говядина на кости — 400 г

Свежая капуста — 300 г

Картофель — 3-4 клубня

Морковь — 1 штука

Лук — 1 штука

Помидор — 1 штука

Лавровый лист — 2 штуки

Чеснок — 2 зубчика

Соль, перец, зелень — по вкусу

Шаг 1. Готовим бульон

Начните с основы: залейте говядину водой и варите на медленном огне 1,5-2 часа. Во время варки не забывайте снимать пену. Этот шаг гарантирует насыщенный и прозрачный бульон.

Шаг 2. Подготовка ингредиентов

Пока варится мясо, нарежьте овощи. Капусту — тонкими полосками, картофель — кубиками, морковь и лук — мелко или натирая на терке. Помидор обдайте кипятком, снимите кожицу и измельчите.

Шаг 3. Сборка щей

Когда мясо сварится, остудите его, отделите от кости и нарежьте небольшими кусочками. В кипящий бульон отправьте картофель, морковь, капусту и лук. Варите 15-20 минут.

За 5 минут до готовности добавьте лавровый лист, чеснок, помидор и свежую зелень. Посолите, поперчите и перемешайте.

Шаг 4. Подача

Готовые щи подавайте с кусочками говядины, ложкой сметаны и ломтиком темного хлеба. Такой обед согреет даже в самый холодный день, напоминая о бабушкиной заботе.

Уточнения

Бульо́н — отвар, получаемый в результате варки в воде костей и мясопродуктов, костей и субпродуктов домашней птицы, рыбы и её пищевых отходов, овощей или грибов. Бульон является кулинарным полуфабрикатом для приготовления заправочных супов, основных блюд, соусов и заливного, а также выступает самостоятельным первым блюдом.



