Щи, как у бабушки: классический рецепт на говяжьем бульоне

Говорят, вкус детства живёт в тех самых "бабушкиных" рецептах. Один из таких — ароматные домашние щи, которые согревают не только тело, но и душу. Это блюдо идеально подходит для холодного времени года и наполняет дом уютом и теплом.
Ингредиенты для "бабушкиных" щей:
Начните с основы: залейте говядину водой и варите на медленном огне 1,5-2 часа. Во время варки не забывайте снимать пену. Этот шаг гарантирует насыщенный и прозрачный бульон.
Пока варится мясо, нарежьте овощи. Капусту — тонкими полосками, картофель — кубиками, морковь и лук — мелко или натирая на терке. Помидор обдайте кипятком, снимите кожицу и измельчите.
Когда мясо сварится, остудите его, отделите от кости и нарежьте небольшими кусочками. В кипящий бульон отправьте картофель, морковь, капусту и лук. Варите 15-20 минут.
За 5 минут до готовности добавьте лавровый лист, чеснок, помидор и свежую зелень. Посолите, поперчите и перемешайте.
Готовые щи подавайте с кусочками говядины, ложкой сметаны и ломтиком темного хлеба. Такой обед согреет даже в самый холодный день, напоминая о бабушкиной заботе.
Бульо́н — отвар, получаемый в результате варки в воде костей и мясопродуктов, костей и субпродуктов домашней птицы, рыбы и её пищевых отходов, овощей или грибов. Бульон является кулинарным полуфабрикатом для приготовления заправочных супов, основных блюд, соусов и заливного, а также выступает самостоятельным первым блюдом.
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