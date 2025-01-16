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Как проверить мёд дома: три совета, которые работают

1:49
Еда

Мёд — продукт с противоречивой репутацией. Одни эксперты называют его настоящим природным лекарем, другие советуют не придавать ему столь великого значения. Тем не менее поклонники мёда продолжают наслаждаться этим лакомством, уделяя особое внимание его качеству.

Мёд
Фото: Freepik is licensed under Free license
Мёд

Как выбрать натуральный мёд и избежать подделок? В эфире программы "Формула еды" на канале "Россия 1" эксперты озвучили три ключевых правила.

1. Удельный вес мёда

Первый критерий качества — удельный вес продукта. Настоящий мёд имеет плотность, при которой соотношение веса к объему составляет 1,5 или больше. Например, литровая банка мёда (1 000 мл) должна весить не менее 1,5 кг. Если вес меньше — это повод задуматься о натуральности.

2. Тест с водой

Простой эксперимент можно провести дома. Возьмите чайную ложку мёда и размешайте её в стакане воды. Если жидкость остаётся прозрачной, это хороший знак. Помутнение же указывает на наличие примесей и низкое качество продукта.


3. Упаковка и этикетка

При покупке мёда обязательно изучайте упаковку. Натуральный продукт должен сопровождаться ветеринарным свидетельством, которое подтверждает его качество и безопасность. На банке также должны быть указаны:

  • производитель,
  • адрес,
  • состав,
  • срок годности,
  • условия хранения.

Эти детали — важный показатель того, что вы приобретаете действительно качественный мёд.

Следуя этим трём простым правилам, вы сможете наслаждаться мёдом, не сомневаясь в его качестве.

Уточнения

Мёд — сладкий, густой, вязкий продукт, вырабатываемый пчёлами и некоторыми другими родственными насекомыми. Натуральный пчелиный мёд представляет собой частично переработанный в зобе медоносной пчелы (Apis mellifera) нектар, либо сахаристые выделения некоторых растений (медвяная роса), или некоторых, питающихся соками растений, насекомых (падь).
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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