Как проверить мёд дома: три совета, которые работают

Мёд — продукт с противоречивой репутацией. Одни эксперты называют его настоящим природным лекарем, другие советуют не придавать ему столь великого значения. Тем не менее поклонники мёда продолжают наслаждаться этим лакомством, уделяя особое внимание его качеству.
Как выбрать натуральный мёд и избежать подделок? В эфире программы "Формула еды" на канале "Россия 1" эксперты озвучили три ключевых правила.
Первый критерий качества — удельный вес продукта. Настоящий мёд имеет плотность, при которой соотношение веса к объему составляет 1,5 или больше. Например, литровая банка мёда (1 000 мл) должна весить не менее 1,5 кг. Если вес меньше — это повод задуматься о натуральности.
Простой эксперимент можно провести дома. Возьмите чайную ложку мёда и размешайте её в стакане воды. Если жидкость остаётся прозрачной, это хороший знак. Помутнение же указывает на наличие примесей и низкое качество продукта.
При покупке мёда обязательно изучайте упаковку. Натуральный продукт должен сопровождаться ветеринарным свидетельством, которое подтверждает его качество и безопасность. На банке также должны быть указаны:
Эти детали — важный показатель того, что вы приобретаете действительно качественный мёд.
Следуя этим трём простым правилам, вы сможете наслаждаться мёдом, не сомневаясь в его качестве.
Мёд — сладкий, густой, вязкий продукт, вырабатываемый пчёлами и некоторыми другими родственными насекомыми. Натуральный пчелиный мёд представляет собой частично переработанный в зобе медоносной пчелы (Apis mellifera) нектар, либо сахаристые выделения некоторых растений (медвяная роса), или некоторых, питающихся соками растений, насекомых (падь).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
В третьей декаде января центральные регионы России, включая столицу, могут столкнуться со значительным понижением температуры.