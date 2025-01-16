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Блюдо, которое восполнит дефицит йода и украсит стол

1:32
Еда

Салат с морской капустой — это простое, полезное и невероятно вкусное блюдо, которое можно приготовить круглый год. Он отлично подойдет как для позднего ужина, так и в качестве закуски на праздничный стол.

морская капуста
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
морская капуста

Необходимые ингредиенты:

  • Морская капуста (консервированная)
  • Свежий огурец
  • Куриные яйца (отварные)
  • Репчатый лук
  • Оливковое масло
  • Лимонный сок
  • Соль и перец — по вкусу
  • Консервированная кукуруза (по желанию, для украшения)
  • Зелень (петрушка или укроп)

Шаг 1. Подготовка ингредиентов

Консервированную морскую капусту выложите на сито, чтобы удалить лишнюю жидкость. Если полоски капусты слишком длинные, укоротите их с помощью ножниц или ножа.
Нарежьте огурец тонкими кружочками или полукольцами.
Отварные яйца измельчите небольшими кубиками.
Лук порежьте полукольцами.

Шаг 2. Сборка салата

Смешайте все ингредиенты в глубокой миске.
Добавьте заправку из оливкового масла и лимонного сока.
Посолите, поперчите и тщательно перемешайте.

Шаг 3. Подача

Выложите готовый салат на сервировочное блюдо. Украсьте сверху мелко нарезанной зеленью и, если хотите, консервированной кукурузой. Этот салат не только вкусен, но и помогает восполнить дефицит йода в организме, так что оценят его все — от гостей до домашних.

Уточнения

Морская капуста (лат. Laminaria) — род морских водорослей из класса Бурых водорослей.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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