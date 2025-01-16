Блюдо, которое восполнит дефицит йода и украсит стол

Салат с морской капустой — это простое, полезное и невероятно вкусное блюдо, которое можно приготовить круглый год. Он отлично подойдет как для позднего ужина, так и в качестве закуски на праздничный стол.
Консервированную морскую капусту выложите на сито, чтобы удалить лишнюю жидкость. Если полоски капусты слишком длинные, укоротите их с помощью ножниц или ножа.
Нарежьте огурец тонкими кружочками или полукольцами.
Отварные яйца измельчите небольшими кубиками.
Лук порежьте полукольцами.
Смешайте все ингредиенты в глубокой миске.
Добавьте заправку из оливкового масла и лимонного сока.
Посолите, поперчите и тщательно перемешайте.
Выложите готовый салат на сервировочное блюдо. Украсьте сверху мелко нарезанной зеленью и, если хотите, консервированной кукурузой. Этот салат не только вкусен, но и помогает восполнить дефицит йода в организме, так что оценят его все — от гостей до домашних.
Морская капуста (лат. Laminaria) — род морских водорослей из класса Бурых водорослей.
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