Блюдо, которое восполнит дефицит йода и украсит стол

1:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат с морской капустой — это простое, полезное и невероятно вкусное блюдо, которое можно приготовить круглый год. Он отлично подойдет как для позднего ужина, так и в качестве закуски на праздничный стол.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain морская капуста

Необходимые ингредиенты:

Морская капуста (консервированная)

Свежий огурец

Куриные яйца (отварные)

Репчатый лук

Оливковое масло

Лимонный сок

Соль и перец — по вкусу

Консервированная кукуруза (по желанию, для украшения)

Зелень (петрушка или укроп)

Шаг 1. Подготовка ингредиентов

Консервированную морскую капусту выложите на сито, чтобы удалить лишнюю жидкость. Если полоски капусты слишком длинные, укоротите их с помощью ножниц или ножа.

Нарежьте огурец тонкими кружочками или полукольцами.

Отварные яйца измельчите небольшими кубиками.

Лук порежьте полукольцами.

Шаг 2. Сборка салата

Смешайте все ингредиенты в глубокой миске.

Добавьте заправку из оливкового масла и лимонного сока.

Посолите, поперчите и тщательно перемешайте.

Шаг 3. Подача

Выложите готовый салат на сервировочное блюдо. Украсьте сверху мелко нарезанной зеленью и, если хотите, консервированной кукурузой. Этот салат не только вкусен, но и помогает восполнить дефицит йода в организме, так что оценят его все — от гостей до домашних.

Уточнения

Морская капуста (лат. Laminaria) — род морских водорослей из класса Бурых водорослей.

