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Яичница без корочек и пузырей? Это проще, чем кажется

1:32
Еда

Даже в таком простом блюде, как яичница, есть свои тонкости. Шеф-повар Ясмин Аль-Савваф уверена, что при её приготовлении многие допускают ошибки, которые мешают раскрыть вкус блюда на максимум.

Яичница-глазунья на тарелке
Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Яичница-глазунья на тарелке

Правильная сковорода — залог успеха

Первое, что нужно сделать, — выбрать посуду. Идеальным вариантом станет сковорода с антипригарным покрытием, которая предотвратит прилипание белка и сохранит форму яичницы.

Свежесть яиц имеет значение

Чем свежее яйца, тем лучше их текстура. Старые яйца теряют густоту, а белок становится слишком жидким, из-за чего блюдо выглядит и на вкус получается хуже.

Разбивайте яйца правильно

Ещё один ключевой момент — не разбивайте яйца сразу в сковороду. Сначала сделайте это в отдельной миске. Так вы сможете сохранить желток целым и избежать попадания осколков скорлупы.

Температура жарки — важный нюанс

Идеальная температура для жарки яичницы находится в диапазоне 123-137°C. Слишком высокая температура приводит к образованию пузырей, потемнению белка и неравномерному приготовлению.

"Яичница должна быть блестящей, с полностью застывшим белком, но без коричневых пятен или пузырей", — отмечает Ясмин Аль-Савваф. Желтки при этом могут быть как жидкими, так и твердыми — это зависит только от ваших предпочтений.

Уточнения

Яи́чница — блюдо, приготовляемое на сковороде из разбитых яиц. В русском языке различаются яичница-глазунья, в которой желток должен по возможности остаться целым и сырым, и яичница-болтунья, в которой яйца перемешиваются. Яичница-болтунья, к которой добавляется молоко или другая жидкость, называется омлет.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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Яичница без корочек и пузырей? Это проще, чем кажется
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