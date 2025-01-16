Даже в таком простом блюде, как яичница, есть свои тонкости. Шеф-повар Ясмин Аль-Савваф уверена, что при её приготовлении многие допускают ошибки, которые мешают раскрыть вкус блюда на максимум.
Первое, что нужно сделать, — выбрать посуду. Идеальным вариантом станет сковорода с антипригарным покрытием, которая предотвратит прилипание белка и сохранит форму яичницы.
Чем свежее яйца, тем лучше их текстура. Старые яйца теряют густоту, а белок становится слишком жидким, из-за чего блюдо выглядит и на вкус получается хуже.
Ещё один ключевой момент — не разбивайте яйца сразу в сковороду. Сначала сделайте это в отдельной миске. Так вы сможете сохранить желток целым и избежать попадания осколков скорлупы.
Идеальная температура для жарки яичницы находится в диапазоне 123-137°C. Слишком высокая температура приводит к образованию пузырей, потемнению белка и неравномерному приготовлению.
"Яичница должна быть блестящей, с полностью застывшим белком, но без коричневых пятен или пузырей", — отмечает Ясмин Аль-Савваф. Желтки при этом могут быть как жидкими, так и твердыми — это зависит только от ваших предпочтений.
Яи́чница — блюдо, приготовляемое на сковороде из разбитых яиц. В русском языке различаются яичница-глазунья, в которой желток должен по возможности остаться целым и сырым, и яичница-болтунья, в которой яйца перемешиваются. Яичница-болтунья, к которой добавляется молоко или другая жидкость, называется омлет.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
В третьей декаде января центральные регионы России, включая столицу, могут столкнуться со значительным понижением температуры.