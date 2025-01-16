Ленивая пицца: от теста до сыра за 15 минут

1:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите быстро и вкусно приготовить пиццу? Сковорода станет идеальным решением! Такой рецепт особенно подходит, если в холодильнике есть овощи, которые пора использовать.

Фото: openverse.org by aMichiganMom, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Пицца на сковороде

Что понадобится

Растительное масло — 2 ст. л.

Лук — 1 крупная луковица

Сладкий перец — 1 штука

Цукини — 1 небольшой

Томатный соус — 100 г

Сыр (моцарелла или другой) — 150 г

Итальянские травы — 1 ч. л.

Мука — 250 г

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Вода — 150 мл

Соль и перец — по вкусу

Шаг 1. Готовим тесто

В глубокой миске смешайте муку, разрыхлитель и соль. Постепенно влейте воду, замешивая мягкое и эластичное тесто. Добавьте 1 ст. л. масла, хорошо вымесите и оставьте его отдыхать на 15 минут.



Шаг 2. Подготовка овощей

Нарежьте лук полукольцами, перец — полосками, а цукини — кружочками.

Разогрейте 1 ст. л. масла на сковороде, обжарьте лук до прозрачности.

Добавьте перец и цукини, готовьте 5-7 минут, приправив овощи солью, перцем и итальянскими травами.

Шаг 3. Формируем пиццу

Раскатайте тесто в круг и выложите на разогретую сковороду.

Равномерно нанесите томатный соус.

Выложите сверху обжаренные овощи и посыпьте тертым сыром.

Шаг 4. Готовим пиццу

Накройте сковороду крышкой и готовьте на слабом огне 10-15 минут. За это время сыр расплавится, а тесто полностью пропечется.

Вот и всё! Домашняя пицца на сковороде готова. Вкусно, быстро и без хлопот.

Уточнения

Пи́цца — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты. Небольшую пиццу иногда называют пиццеттой. Повар, специализирующийся на приготовлении пиццы, — пиццайоло.



