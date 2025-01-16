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Ленивая пицца: от теста до сыра за 15 минут

1:54
Еда

Хотите быстро и вкусно приготовить пиццу? Сковорода станет идеальным решением! Такой рецепт особенно подходит, если в холодильнике есть овощи, которые пора использовать.

Пицца на сковороде
Фото: openverse.org by aMichiganMom, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Пицца на сковороде

Что понадобится

  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Лук — 1 крупная луковица
  • Сладкий перец — 1 штука
  • Цукини — 1 небольшой
  • Томатный соус — 100 г
  • Сыр (моцарелла или другой) — 150 г
  • Итальянские травы — 1 ч. л.
  • Мука — 250 г
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Вода — 150 мл
  • Соль и перец — по вкусу

Шаг 1. Готовим тесто
В глубокой миске смешайте муку, разрыхлитель и соль. Постепенно влейте воду, замешивая мягкое и эластичное тесто. Добавьте 1 ст. л. масла, хорошо вымесите и оставьте его отдыхать на 15 минут.


Шаг 2. Подготовка овощей
Нарежьте лук полукольцами, перец — полосками, а цукини — кружочками.
Разогрейте 1 ст. л. масла на сковороде, обжарьте лук до прозрачности.
Добавьте перец и цукини, готовьте 5-7 минут, приправив овощи солью, перцем и итальянскими травами.

Шаг 3. Формируем пиццу
Раскатайте тесто в круг и выложите на разогретую сковороду.
Равномерно нанесите томатный соус.
Выложите сверху обжаренные овощи и посыпьте тертым сыром.

Шаг 4. Готовим пиццу
Накройте сковороду крышкой и готовьте на слабом огне 10-15 минут. За это время сыр расплавится, а тесто полностью пропечется.

Вот и всё! Домашняя пицца на сковороде готова. Вкусно, быстро и без хлопот.

Уточнения

Пи́цца — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты. Небольшую пиццу иногда называют пиццеттой. Повар, специализирующийся на приготовлении пиццы, — пиццайоло.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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