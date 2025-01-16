Ленивая пицца: от теста до сыра за 15 минут

Хотите быстро и вкусно приготовить пиццу? Сковорода станет идеальным решением! Такой рецепт особенно подходит, если в холодильнике есть овощи, которые пора использовать.
Шаг 1. Готовим тесто
В глубокой миске смешайте муку, разрыхлитель и соль. Постепенно влейте воду, замешивая мягкое и эластичное тесто. Добавьте 1 ст. л. масла, хорошо вымесите и оставьте его отдыхать на 15 минут.
Шаг 2. Подготовка овощей
Нарежьте лук полукольцами, перец — полосками, а цукини — кружочками.
Разогрейте 1 ст. л. масла на сковороде, обжарьте лук до прозрачности.
Добавьте перец и цукини, готовьте 5-7 минут, приправив овощи солью, перцем и итальянскими травами.
Шаг 3. Формируем пиццу
Раскатайте тесто в круг и выложите на разогретую сковороду.
Равномерно нанесите томатный соус.
Выложите сверху обжаренные овощи и посыпьте тертым сыром.
Шаг 4. Готовим пиццу
Накройте сковороду крышкой и готовьте на слабом огне 10-15 минут. За это время сыр расплавится, а тесто полностью пропечется.
Вот и всё! Домашняя пицца на сковороде готова. Вкусно, быстро и без хлопот.
Пи́цца — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты. Небольшую пиццу иногда называют пиццеттой. Повар, специализирующийся на приготовлении пиццы, — пиццайоло.
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