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Какой водой нельзя заваривать кофе: ошибки, которые портят вкус

1:33
Еда

Кофе — это не просто напиток, а настоящий ритуал, который при правильном подходе заряжает энергией с самого утра. Но почему иногда бодрящий эффект "не срабатывает"? Всё дело в деталях.

кофейные зерна, чашечка кофе
Фото: Wikimedia Commons by fireskystudios.com asthetik is licensed under Public domain
кофейные зерна, чашечка кофе

Начинаем с выбора зерен

Качественные зерна — это основа отличного кофе. Лучше всего использовать цельные зерна, измельчая их непосредственно перед завариванием. Такой подход помогает сохранить вкус и аромат, делая напиток более насыщенным и крепким.

Идеальные пропорции

Соотношение кофе и воды напрямую влияет на вкус. Для оптимального результата возьмите 1-2 столовые ложки молотого кофе на 300 мл воды.

Вода имеет значение

Температура воды играет ключевую роль. Кипяток вызывает избыточную экстракцию, делая напиток горьким. Слишком холодная вода, напротив, приводит к пресному вкусу. Идеальная температура — около 90-96 градусов.

Пейте сразу

Свежесваренный кофе лучше пить сразу после приготовления. Чем дольше он стоит, тем быстрее теряет свои вкус, аромат и бодрящий эффект.

Метод заваривания

Метод приготовления кофе — это уже дело вкуса. Френч-пресс, капельная кофеварка или аэроэкспресс — каждый способ придаёт напитку свои особенные нотки. Попробуйте разные техники, чтобы найти ту, которая идеально подойдёт именно вам.

Уточнения

Ко́фе — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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