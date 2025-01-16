Блестящие или матовые: какие мандарины опасны

Мандарины полезны целиком — от сочной мякоти до ароматной кожуры. Но чтобы использовать плоды на 100%, важно правильно их выбрать.
Токсиколог Михаил Кутушов объяснил, как определить качество мандаринов по внешнему виду.
Хорошие мандарины могут иметь как матовую, так и слегка блестящую кожуру. Например, абхазские плоды обычно матовые, и это их естественный вид. Однако если фрукт выглядит как лакированный, это сигнал, что его обработали фунгицидами. Исключение — клементины, которые от природы обладают глянцем.
Фунгициды — вещества, применяемые для защиты фруктов от грибка. Несмотря на их относительную безопасность, специалисты советуют тщательно мыть обработанные плоды.
Михаил Кутушов предложил два способа:
Иногда кожура мандаринов кажется липкой. Это следствие газации — обработки недозрелых фруктов этиленом для ускорения созревания. Такой налет тоже легко смывается, но требует внимания.
Мандарины, которые хранятся правильно и подвергаются качественной обработке, не только вкусны, но и безопасны для здоровья.
Мандари́н — небольшое вечнозелёное дерево, вид рода Цитрус (Citrus) семейства Рутовые (Rutaceae); это же слово обозначает плод этого растения.
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