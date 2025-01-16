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Блестящие или матовые: какие мандарины опасны

1:43
Еда

Мандарины полезны целиком — от сочной мякоти до ароматной кожуры. Но чтобы использовать плоды на 100%, важно правильно их выбрать.

мандарины
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
мандарины

Токсиколог Михаил Кутушов объяснил, как определить качество мандаринов по внешнему виду.

Матовые или блестящие: в чем разница

Хорошие мандарины могут иметь как матовую, так и слегка блестящую кожуру. Например, абхазские плоды обычно матовые, и это их естественный вид. Однако если фрукт выглядит как лакированный, это сигнал, что его обработали фунгицидами. Исключение — клементины, которые от природы обладают глянцем.

Что такое фунгициды

Фунгициды — вещества, применяемые для защиты фруктов от грибка. Несмотря на их относительную безопасность, специалисты советуют тщательно мыть обработанные плоды.

Как правильно мыть мандарины

Михаил Кутушов предложил два способа:

  • Подержите мандарины под кипятком несколько секунд, затем промойте под проточной водой.
  • Смешайте столовую ложку уксуса с ложкой лимонного сока, добавьте стакан воды. В этом растворе замочите фрукты на 10 минут или распылите его с помощью пульверизатора. После промойте плоды чистой водой.

Липкость на кожуре: что это значит

Иногда кожура мандаринов кажется липкой. Это следствие газации — обработки недозрелых фруктов этиленом для ускорения созревания. Такой налет тоже легко смывается, но требует внимания.

Мандарины, которые хранятся правильно и подвергаются качественной обработке, не только вкусны, но и безопасны для здоровья.

Уточнения

Мандари́н  — небольшое вечнозелёное дерево, вид рода Цитрус (Citrus) семейства Рутовые (Rutaceae); это же слово обозначает плод этого растения.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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