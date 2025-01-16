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Этот зимний лайфхак с продуктами может вас разорить

Еда

Оставлять еду в машине зимой — опасная привычка, которая может привести к неожиданным последствиям. Многие из нас, столкнувшись с нехваткой места в холодильнике, полагают, что морозный воздух сохранит продукты. Однако, как предупреждает, специалист Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции Елена Павлова, это большое заблуждение.

Напиток в салоне автомобиля
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Напиток в салоне автомобиля

Почему автомобиль — не холодильник

Автомобиль не поддерживает постоянную температуру, как это делает холодильник. Перепады температуры в салоне способствуют образованию конденсата, что создает идеальную среду для размножения микроорганизмов. В итоге продукты теряют вкус, аромат и качество. Даже такие привычные вещи, как шоколад, могут "поседеть", став непригодными для употребления. Овощи и фрукты рискуют "застудиться", а это приводит к их порче.

Внимание на напитки

Ещё один нюанс — напитки. Как подчеркнула Елена Павлова, жидкость при замерзании расширяется, что нередко приводит к разрыву упаковки. Это не только неприятно, но и может быть опасно, особенно если речь идет о стеклянных бутылках.

Исключения из правил

Единственная ситуация, когда продукты можно оставить в машине без риска, — это использование специального оборудования. Если еда или напитки помещены в термопакет или переносной холодильник, они сохранят свои свойства даже в сильные морозы.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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