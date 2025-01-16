Этот зимний лайфхак с продуктами может вас разорить

Оставлять еду в машине зимой — опасная привычка, которая может привести к неожиданным последствиям. Многие из нас, столкнувшись с нехваткой места в холодильнике, полагают, что морозный воздух сохранит продукты. Однако, как предупреждает, специалист Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции Елена Павлова, это большое заблуждение.
Автомобиль не поддерживает постоянную температуру, как это делает холодильник. Перепады температуры в салоне способствуют образованию конденсата, что создает идеальную среду для размножения микроорганизмов. В итоге продукты теряют вкус, аромат и качество. Даже такие привычные вещи, как шоколад, могут "поседеть", став непригодными для употребления. Овощи и фрукты рискуют "застудиться", а это приводит к их порче.
Ещё один нюанс — напитки. Как подчеркнула Елена Павлова, жидкость при замерзании расширяется, что нередко приводит к разрыву упаковки. Это не только неприятно, но и может быть опасно, особенно если речь идет о стеклянных бутылках.
Единственная ситуация, когда продукты можно оставить в машине без риска, — это использование специального оборудования. Если еда или напитки помещены в термопакет или переносной холодильник, они сохранят свои свойства даже в сильные морозы.
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