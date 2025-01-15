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Что приготовить из зелёного горошка: 4 простых рецепта

2:25
Еда

Зелёный горошек — универсальный ингредиент, который отлично сочетается с различными продуктами. Он подходит для супов, салатов, паст и даже ризотто. Вот несколько рецептов, которые помогут раскрыть его вкус.

Салат из зелёного горошка
Фото: commons.wikimedia.org by Sohini Kumar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Салат из зелёного горошка

Суп-пюре из зелёного горошка

Для приготовления нежного супа-пюре вам понадобятся:

  • свежий или замороженный зелёный горошек,
  • картофель,
  • лук,
  • морковь,
  • сливки или сметана.
  1. Обжарьте лук и морковь на сливочном масле.
  2. Добавьте нарезанный картофель, залейте овощным бульоном или водой.
  3. Варите до мягкости картофеля, затем добавьте зелёный горошек и готовьте ещё несколько минут.
  4. Измельчите всё блендером до однородной массы, добавьте сливки, соль и перец по вкусу.
  5. Подавайте суп горячим, украсив зеленью или гренками.

Паста с зелёным горошком и ветчиной

Для этого блюда понадобятся:

  • ваша любимая паста,
  • замороженный горошек,
  • ветчина,
  • сливки или сырный соус.
  1. Сварите пасту до состояния аль денте.
  2. Обжарьте ветчину до золотистого цвета, добавьте горошек и готовьте до мягкости.
  3. Влейте сливки или сырный соус, доведите до кипения.
  4. Смешайте пасту с соусом, приправьте солью, перцем и пармезаном.
  5. Украсьте блюдо свежей зеленью и подавайте горячим.

Салат с зелёным горошком

Простой, но сытный салат можно приготовить из следующих ингредиентов:

  • варёный картофель,
  • варёные яйца,
  • зелёный горошек,
  • майонез.
  1. Нарежьте кубиками картофель и яйца, смешайте с горошком.
  2. Добавьте майонез, соль и перец.
  3. Этот салат станет отличным гарниром к мясу или рыбе.

Ризотто с зелёным горошком

Для ризотто понадобятся:

  • рис для ризотто,
  • лук,
  • чеснок,
  • зелёный горошек,
  • овощной бульон,
  • тертый пармезан,
  • сливочное масло.
  1. Обжарьте лук и чеснок на оливковом масле.
  2. Добавьте рис и обжаривайте до прозрачности.
  3. Постепенно вливайте бульон, постоянно помешивая.
  4. В середине готовки добавьте горошек, а в конце — пармезан и сливочное масло.

Такое ризотто будет ароматным, нежным и очень питательным.

Уточнения

Горо́шек консерви́рованный - зелёный горошек, сохранённый с помощью способа консервации.
 

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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