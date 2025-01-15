Что приготовить из зелёного горошка: 4 простых рецепта

Зелёный горошек — универсальный ингредиент, который отлично сочетается с различными продуктами. Он подходит для супов, салатов, паст и даже ризотто. Вот несколько рецептов, которые помогут раскрыть его вкус.
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Салат из зелёного горошка
Суп-пюре из зелёного горошка
Для приготовления нежного супа-пюре вам понадобятся:
свежий или замороженный зелёный горошек,
картофель,
лук,
морковь,
сливки или сметана.
Обжарьте лук и морковь на сливочном масле.
Добавьте нарезанный картофель, залейте овощным бульоном или водой.
Варите до мягкости картофеля, затем добавьте зелёный горошек и готовьте ещё несколько минут.
Измельчите всё блендером до однородной массы, добавьте сливки, соль и перец по вкусу.
Подавайте суп горячим, украсив зеленью или гренками.
Паста с зелёным горошком и ветчиной
Для этого блюда понадобятся:
ваша любимая паста,
замороженный горошек,
ветчина,
сливки или сырный соус.
Сварите пасту до состояния аль денте.
Обжарьте ветчину до золотистого цвета, добавьте горошек и готовьте до мягкости.
Влейте сливки или сырный соус, доведите до кипения.
Смешайте пасту с соусом, приправьте солью, перцем и пармезаном.
Украсьте блюдо свежей зеленью и подавайте горячим.
Салат с зелёным горошком
Простой, но сытный салат можно приготовить из следующих ингредиентов:
варёный картофель,
варёные яйца,
зелёный горошек,
майонез.
Нарежьте кубиками картофель и яйца, смешайте с горошком.
Добавьте майонез, соль и перец.
Этот салат станет отличным гарниром к мясу или рыбе.
Ризотто с зелёным горошком
Для ризотто понадобятся:
рис для ризотто,
лук,
чеснок,
зелёный горошек,
овощной бульон,
тертый пармезан,
сливочное масло.
Обжарьте лук и чеснок на оливковом масле.
Добавьте рис и обжаривайте до прозрачности.
Постепенно вливайте бульон, постоянно помешивая.
В середине готовки добавьте горошек, а в конце — пармезан и сливочное масло.
Такое ризотто будет ароматным, нежным и очень питательным.