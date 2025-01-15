Что приготовить из зелёного горошка: 4 простых рецепта

2:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Зелёный горошек — универсальный ингредиент, который отлично сочетается с различными продуктами. Он подходит для супов, салатов, паст и даже ризотто. Вот несколько рецептов, которые помогут раскрыть его вкус.

Фото: commons.wikimedia.org by Sohini Kumar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Салат из зелёного горошка

Суп-пюре из зелёного горошка

Для приготовления нежного супа-пюре вам понадобятся:

свежий или замороженный зелёный горошек,

картофель,

лук,

морковь,

сливки или сметана.

Обжарьте лук и морковь на сливочном масле. Добавьте нарезанный картофель, залейте овощным бульоном или водой. Варите до мягкости картофеля, затем добавьте зелёный горошек и готовьте ещё несколько минут. Измельчите всё блендером до однородной массы, добавьте сливки, соль и перец по вкусу. Подавайте суп горячим, украсив зеленью или гренками.

Паста с зелёным горошком и ветчиной

Для этого блюда понадобятся:

ваша любимая паста,

замороженный горошек,

ветчина,

сливки или сырный соус.

Сварите пасту до состояния аль денте. Обжарьте ветчину до золотистого цвета, добавьте горошек и готовьте до мягкости. Влейте сливки или сырный соус, доведите до кипения. Смешайте пасту с соусом, приправьте солью, перцем и пармезаном. Украсьте блюдо свежей зеленью и подавайте горячим.

Салат с зелёным горошком

Простой, но сытный салат можно приготовить из следующих ингредиентов:

варёный картофель,

варёные яйца,

зелёный горошек,

майонез.

Нарежьте кубиками картофель и яйца, смешайте с горошком. Добавьте майонез, соль и перец. Этот салат станет отличным гарниром к мясу или рыбе.

Ризотто с зелёным горошком

Для ризотто понадобятся:

рис для ризотто,

лук,

чеснок,

зелёный горошек,

овощной бульон,

тертый пармезан,

сливочное масло.

Обжарьте лук и чеснок на оливковом масле. Добавьте рис и обжаривайте до прозрачности. Постепенно вливайте бульон, постоянно помешивая. В середине готовки добавьте горошек, а в конце — пармезан и сливочное масло.

Такое ризотто будет ароматным, нежным и очень питательным.

Уточнения

Горо́шек консерви́рованный - зелёный горошек, сохранённый с помощью способа консервации.





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