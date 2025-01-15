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Вареники с сырой картошкой: вкусный рецепт на каждый день

Еда

Приготовить вареники с сырой картошкой несложно, а результат вас приятно удивит. Это сытное блюдо с мягким тестом и нежной начинкой станет отличным вариантом для обеда или ужина. Ниже — пошаговый рецепт.

Вареники с картофелем
Фото: commons.wikimedia.org by myself (User:Piotrus), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Вареники с картофелем

Ингредиенты на 8 порций:

Для начинки:

  • Картофель — 600 г
  • Репчатый лук — 100 г
  • Соль, черный перец — по вкусу
  • Для теста:
  • Мука — 500 г (и немного для раскатки)
  • Соль — &frac12 ч. л.
  • Яйцо — 1 шт.
  • Вода — 230 мл
  • Растительное масло — 2 ст. л.

Для жарки (опционально)

  • Растительное масло — по вкусу

Рецепт приготовления:

Шаг 1: Готовим тесто

Просейте муку с солью на рабочий стол или в миску, сформируйте горку.
Сделайте углубление, вбейте яйцо, добавьте воду и масло.
Вымешивайте тесто не менее 10 минут до получения упругой, гладкой массы.
Сформируйте шар, заверните в пленку и оставьте на 30 минут при комнатной температуре.

Шаг 2: Готовим начинку

Очистите картофель и натрите на крупной терке. Добавьте немного соли, перемешайте.
Переложите картофель на сито и оставьте на 5 минут, чтобы стекла лишняя жидкость.
Отожмите картофель, добавьте мелко нарезанный лук, соль и перец. Тщательно перемешайте.

Шаг 3: Формируем вареники

Раскатайте тесто на подпыленном мукой столе в пласт толщиной 2-3 мм.
Вырежьте кружочки диаметром около 7 см, используя стакан или формочку.
В центр каждого кружочка положите немного начинки.
Сложите кружочки пополам и плотно защипните края влажными руками.

Шаг 4: Варим вареники

Доведите подсоленную воду до кипения.
Опускайте вареники партиями в кипящую воду.
Варите 5 минут после того, как они всплывут на поверхность.

Уточнения

Варе́ники (укр. вареники, [ʋɐˈrɛneke]) — украинское национальное блюдо в виде отварных изделий из пресного теста с начинкой из отварного мяса, овощей, грибов, фруктов, творога, картофеля и ягод.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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