Вареники с сырой картошкой: вкусный рецепт на каждый день

Приготовить вареники с сырой картошкой несложно, а результат вас приятно удивит. Это сытное блюдо с мягким тестом и нежной начинкой станет отличным вариантом для обеда или ужина. Ниже — пошаговый рецепт.
Ингредиенты на 8 порций:
Для начинки:
Для жарки (опционально)
Рецепт приготовления:
Шаг 1: Готовим тесто
Просейте муку с солью на рабочий стол или в миску, сформируйте горку.
Сделайте углубление, вбейте яйцо, добавьте воду и масло.
Вымешивайте тесто не менее 10 минут до получения упругой, гладкой массы.
Сформируйте шар, заверните в пленку и оставьте на 30 минут при комнатной температуре.
Шаг 2: Готовим начинку
Очистите картофель и натрите на крупной терке. Добавьте немного соли, перемешайте.
Переложите картофель на сито и оставьте на 5 минут, чтобы стекла лишняя жидкость.
Отожмите картофель, добавьте мелко нарезанный лук, соль и перец. Тщательно перемешайте.
Шаг 3: Формируем вареники
Раскатайте тесто на подпыленном мукой столе в пласт толщиной 2-3 мм.
Вырежьте кружочки диаметром около 7 см, используя стакан или формочку.
В центр каждого кружочка положите немного начинки.
Сложите кружочки пополам и плотно защипните края влажными руками.
Шаг 4: Варим вареники
Доведите подсоленную воду до кипения.
Опускайте вареники партиями в кипящую воду.
Варите 5 минут после того, как они всплывут на поверхность.
Варе́ники (укр. вареники, [ʋɐˈrɛneke]) — украинское национальное блюдо в виде отварных изделий из пресного теста с начинкой из отварного мяса, овощей, грибов, фруктов, творога, картофеля и ягод.
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