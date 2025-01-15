Вареники с сырой картошкой: вкусный рецепт на каждый день

Приготовить вареники с сырой картошкой несложно, а результат вас приятно удивит. Это сытное блюдо с мягким тестом и нежной начинкой станет отличным вариантом для обеда или ужина. Ниже — пошаговый рецепт.

Фото: commons.wikimedia.org by myself (User:Piotrus), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Вареники с картофелем

Ингредиенты на 8 порций:

Для начинки:

Картофель — 600 г

Репчатый лук — 100 г

Соль, черный перец — по вкусу

Для теста:

Мука — 500 г (и немного для раскатки)

Соль — ½ ч. л.

Яйцо — 1 шт.

Вода — 230 мл

Растительное масло — 2 ст. л.

Для жарки (опционально)

Растительное масло — по вкусу

Рецепт приготовления:

Шаг 1: Готовим тесто

Просейте муку с солью на рабочий стол или в миску, сформируйте горку.

Сделайте углубление, вбейте яйцо, добавьте воду и масло.

Вымешивайте тесто не менее 10 минут до получения упругой, гладкой массы.

Сформируйте шар, заверните в пленку и оставьте на 30 минут при комнатной температуре.

Шаг 2: Готовим начинку

Очистите картофель и натрите на крупной терке. Добавьте немного соли, перемешайте.

Переложите картофель на сито и оставьте на 5 минут, чтобы стекла лишняя жидкость.

Отожмите картофель, добавьте мелко нарезанный лук, соль и перец. Тщательно перемешайте.

Шаг 3: Формируем вареники

Раскатайте тесто на подпыленном мукой столе в пласт толщиной 2-3 мм.

Вырежьте кружочки диаметром около 7 см, используя стакан или формочку.

В центр каждого кружочка положите немного начинки.

Сложите кружочки пополам и плотно защипните края влажными руками.

Шаг 4: Варим вареники

Доведите подсоленную воду до кипения.

Опускайте вареники партиями в кипящую воду.

Варите 5 минут после того, как они всплывут на поверхность.

Уточнения

Варе́ники (укр. вареники, [ʋɐˈrɛneke]) — украинское национальное блюдо в виде отварных изделий из пресного теста с начинкой из отварного мяса, овощей, грибов, фруктов, творога, картофеля и ягод.

